Наїзд на людей у Торонто: загинуло 10 осіб

Внаслідок скоєного напередодні наїзду мікроавтобуса на пішоходів у Торонто загинули десять осіб, ще 15 отримали поранення. Станом на ранок вівторка, 24 квітня, представники місцевої лікарні повідомили, що п'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Представник поліції в інтерв'ю агентству dpa повідомив про затримання водія автомобіля, інших підозрюваних немає. За даними телеканалу CBC, який посилається на представника влади, підозрюваний, особу якого встановлено, не був пов'язаний з жодним терористичним угрупованням. Водночас телеканали NBC та CTV, що посилаються на неназвані джерела серед слідчих, повідомляють, що нападник мав певні психічні розлади.

Згодом керівник міської поліції Марк Сондерс підтвердив інформацію CBC, що підозрюваний - 25-річний чоловік з північного передмістя Торонто Річмонд-Хілла. Затриманий раніше не перебував на поліцейському обліку. За даними правоохоронців, він навмисне спрямував автомобіль на людей. Міністр громадської безпеки Канади Ральф Гудейл заперечив наявність загрози для національної безпеки в зв'язку з цим "окремим інцидентом". Тож ступінь терористичної загрози не змінюватимуть.

Причини наїзду поки невідомі. За інформацією місцевих ЗМІ, водій намагався втекти з місця події. Представники компанії, де був орендований фургон, заявили про готовність співпрацювати з поліцією.

Як повідомлялося, інцидент стався 23 квітня близько 13:30 за місцевим часом. Фургон з'їхав зі смуги для автомобільного руху на доріжку для пішоходів у діловому кварталі Північний Йорк. Мікроавтобус їхав зі швидкістю 60-70 кілометрів за годину.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав скоєне "жахливим випадком". Зі словами підтримки на адресу потерпілих і членів їх сімей виступив мер Торонто Джон Торі. В офіційному зверненні він подякував співробітникам поліції і медикам за їхні дії. Міський голова також закликав "дочекатися результатів" розслідування і "утриматися від спекуляцій".

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), котрий брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки в Торонто, назвав інцидент "жахливим злочином". У своєму дописі в Twitter Маас також висловив підтримку сім'ям постраждалих і канадському народу.

Підтримку та співчуття родичам загиблих і потерпілим висловив і уряд США.