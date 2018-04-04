 Наїзд на людей у Мюнстері: як у місто прийшов страх | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Наїзд на людей у Мюнстері: як у місто прийшов страх

Один з перших теплих днів, маленьке студентське містечко, тераса ресторану. Здається, тут не може статися нічого, що зруйнує ідилію. Все змінилося в один момент. Репортаж DW з Мюнстера (вечір суботи, 7 квітня).

Поліція на місці події у Мюнстері

Поліція на місці події у Мюнстері

Мюнстер - місто в землі Північний Рейн-Вестфалія, в якому хочеться жити. Багато студентів, гарні будинки, чимало зелені, скрізь велосипеди. Місто заповнене людьми. І раптом посеред цього мирного життя відбувається те, про що зазвичай чуєш тільки в новинах - атака на невинних людей прямо в центрі міста. Фургон в'їжджає в натовп людей на залюдненій площі. Є поранені і загиблі.

"Неправильна парковка не турбує"

Тепер над містом кружляє поліцейський вертоліт. Центр міста оточено. Доброзичливий поліцейський, який перекрив дорогу своїм мотоциклом, дозволяє мені проїхати повз, практично по тротуару - журналісти ще користуються цим привілеєм. Я паркую автомобіль перед наступним постом поліції, роблю це в недозволеному місці, але озброєний автоматом поліцейський залишається спокійним: "Не думаю, що когось сьогодні турбує неправильна парковка".

Студентка Леоні намагається заїхати за подругою

Студентка Леоні намагається заїхати за подругою

На наступному перехресті стоїть студентка Леоні зі своїм велосипедом. Тут останній пост поліції, і через нього не можна вже нікому - ні журналістам, ні жителям. Вона приїхала за своєю подружкою, що живе на Бергштрассе, але її не пускають і не дають ніякої інформації. "Мюнстер завжди був тихою гаванню, тихою гаванню для всіх", - говорить вона. Він був таким до цієї суботи.

DW.COM

У МВС ФРН підтвердили загибель трьох людей, а також водія мікроавтобуса, ще кілька десятків осіб травмовані. За даними ЗМІ, водій мав психічні розлади. (07.04.2018)

Місце, щоб виговоритися

На іншому боці вулиці перед театром стоять люди в світловідбивних жилетах. Стоять вони поруч з написаним від руки оголошенням: "Місце збору для жителів". Воно було створено сьогодні о сьомій вечора для тих, кому довелося покинути свої квартири або просто необхідно виговоритися. За словами волонтерів, через "місце для збору" пройшло кілька десятків людей - більшість зберігали спокій.

Спокійні і Максиміліан Франке (Maximilian Franke) з подругою, які проходять повз, вони не звертаються до волонтерів, хоча в момент трагедії були у двох кроках від неї. Студент живе навпроти ресторанчика, де сталася атака: вони чули гучний шум, але не зрозуміли, в чому справа. "Спочатку ми вирішили, що щось вибухнуло. Бо все лежало на землі - їжа, люди, речі", - говорить він. Потім, коли стало зрозуміло, що трапилося, прийшла черга WhatsApp - перевірили, чи немає потерпілих серед родичів і друзів. Оскільки парочці довелося залишити квартиру, змінилися й плани на вечір: "Ми йдемо в бар випити склянку після шоку".

Максиміліан Франке

Максиміліан Франке

Інший студент, який не захотів назвати своє ім'я, їде на велосипеді до своєї подруги, яка живе поза оточеною зоною - і йому теж довелося змінити плани на вечір. Трагедія сталася всього за 50 метрів від його будинку. "Завжди думав, що таке може статися тільки у великих містах", - говорить він.

"А якби я була там?"

Трохи далі, якщо рухатися вздовж обмеженої зони, розташовано магазинчик східних товарів. Його власник, Хоссейн Алі, каже, що сьогодні більше виручки, ніж зазвичай - у нього купують їжу журналісти, які стоять біля оточення. Під час атаки він відвозив своїх дітей на вокзал і спочатку думав, що метушня виникла через футбольний матч.

Сколастік Орісакве

Сколастік Орісакве

Непогано йде бізнес і в закусочній, що стоїть біля поста поліції, - правоохоронцям, багато з яких прибули з інших міст, потрібно підкріпитися. Поруч проходить Сколастік Орісакве, яка приїхала в Мюнстер три роки тому з Нігерії з мрією вчитися в Німеччині. Помітно, що вона досі перебуває в стані шоку. "Я тільки недавно проходила поруч, коли йшла в магазин. А якби я проходила там в той самий момент?" - каже вона. Їй вже можна повернутися додому, в свою квартиру, але вона зізнається, що повертатися їй страшно. Тиха гавань, маленький безпечне містечко, здається, вже не буде тим, що раніше.

Також за темою

Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte

Наїзд у Мюнстері: поліція не вбачає ісламістського підґрунтя 07.04.2018

За кермом мікроавтобуса, що наїхав на людей у Мюнстері, сидів громадянин ФРН, який, за попередніми даними, не був пов'язаний з ісламістами. За даними ЗМІ, у водія були психічні розлади.

Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot

У німецькому Мюнстері автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та травмовані 07.04.2018

У МВС ФРН підтвердили загибель трьох людей, а також водія мікроавтобуса, ще кілька десятків осіб травмовані. За даними ЗМІ, водій мав психічні розлади.

10 Jahre Kosovo Unabhängigkeit

Косово відзначає 10-річчя: як нині живе країна 17.02.2018

Десять років тому Косово проголосило незалежність від Сербії. У наймолодшої країни Європи також наймолодше населення. Репортаж DW з північного Косова.

Докладно

Поліція на місці події у Мюнстері

Наїзд на людей в Мюнстері: як у місто прийшов страх

Ідилія маленького тихого містечка змінилася шоком в один момент. Репортаж DW з Мюнстера (вечір суботи, 7 квітня). 

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган давно знають один одного

Туреччина посилює залежність від Москви

Путін і Ердоган дали старт зведенню першої турецької АЕС. Цілі Москви дуже чіткі, вважає Райнер Германн. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  