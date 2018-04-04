Наїзд на людей у Мюнстері: усе, що нині відомо

Злочин

Близько 15:30 за місцевим часом у суботу, 7 квітня, фургон врізався у відвідувачів ресторану, які сиділи за столиками на вулиці біля ресторану. За даними поліції, підозрюваний у скоєнні злочину відразу після нападу здійснив самогубство.

На кадрах з місця події видно перекинуті столи й стільці, а також людей, що розбігаються. Злочин стався в перший теплий день весни, тому в місті було багатолюдно. Крім того, в центрі Мюнстера в зв'язку із запланованою на той же день демонстрацією курдів в момент події перебувала велика кількість поліцейських. Поки немає інформації про те, чи є який-небудь зв'язок між нападом і курдською демонстрацією, повідомив представник поліції.

Загиблі і постраждалі

Глава МВС Північного Рейну-Вестфалії Герберт Ройль (Herbert Reul) розповів, що в результаті інциденту загинули три людини: нападник, який наклав на себе руки, і дві його жертви - 51-річна жінка і 65-річний чоловік. За даними поліції, поранення дістали 20 осіб. Шестеро постраждалих були тяжко травмовані.

Підозрюваний у скоєнні злочину

За попередніми даними земельного МВС, підозрюваний у скоєнні злочину був громадянином Німеччини. Ніщо не вказує на ісламістське підґрунтя нападу, повідомив очільник відомства. За інформацією Süddeutsche Zeitung, а також телеканалів NDR і WDR, підозрюваний нападник - уродженець західнонімецького Ольсберга Йєнс Р., 1969 року народження, який був психічно хворим. Телекомпанія ZDF повідомила, що він вже одного разу здійснював спробу самогубства. Місцева газета Westfälische Nachrichten, посилаючись на джерело в органах безпеки, зазначила, що імовірний нападник був раніше відомий поліції. За інформацією Spiegel Online, він працював промисловим дизайнером.

Місце злочину

Напад було скоєно в історичному центрі Мюнстера, популярного серед туристів студентського міста з більш ніж 300-тисячним населенням. На площі розташовуються два ресторани - Großer Kiepenkerl і Kleiner Kiepenkerl. У гарну погоду за вуличними столиками перед цими ресторанами зазвичай сидить багато відвідувачів.

Мотиви злочину

Про мотиви нападника досі нічого не відомо, триває слідство "у всіх напрямках". Поліція заявила, що наразі ніщо не вказує на ісламістське підґрунтя злочину.

Можливі спільники

Поліція також перевірила чутки щодо існування спільників злочинця, які нібито вистрибнули з фургона перед зіткненням. У неділю, 8 квітня, поліцейські заявили, що жодних доказів наявності спільників, які могли брати участь у нападі, немає. За даними правоохоронців, зловмисник діяв самостійно.

Чи була вибухівка?

Поліція спочатку повідомила, що у вантажівці було знайдено підозрілий предмет. Через це була оточена частина центру міста, жителі деяких будинків евакуйовані. Під час перевірки автомобіля експерти виявили в ньому піротехнічні засоби, зброю, за допомогою якої зловмисник застрелився, а також травматичну зброю. Під час обшуку квартири підозрюваного поліцейські знайшли піротехнічні засоби і муляж автомата Калашникова.

Реакції

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у суботу назвав інцидент "тяжким насильницьким злочином" і висловив співчуття близьким жертв. "У ці години мої думки з жертвами і їхніми близькими. Мої глибокі співчуття всім, хто втратили людей, яких любили", - заявив він, а також подякував "усім співробітникам сил правопорядку і рятувальних служб, які перебувають на роботі".

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що шокована подіями в Мюнстері. "Нині буде зроблено все, що можна уявити, щоб розслідувати злочин і підтримати постраждалих і родичів жертв. Дякую всім учасникам операції", - заявила вона. "Ми сумуємо разом з Мюнстером", - написав у Twitter голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Він висловив співчуття близьким загиблих і подякував учасникам спецоперації.

Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet), заявив про сумний і трагічний день, висловив співчуття рідним загиблих. Він також подякував рятувальникам і поліцейським і пообіцяв, що буде зроблено все можливе для розслідування того, що сталося.

Президент США Дональд Трамп різко засудив напад. "Хоча німецька влада ще не назвала мотиву цієї зухвалої атаки на невинних людей, ми все одно її засуджуємо", - наводяться слова Трампа в повідомленні Білого дому.