Націоналісти в Києві упіймали і передали СБУ бразильця, що воював за "ДНР"

Представники партії "Національний корпус", націоналістичних організацій "Національні дружини" та С14 передали співробітникам Служби безпеки України затриманого ними в центрі Києва громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на боці так званої "ДНР". "Зараз він перебуває у нас, із ним проводитиметься робота, слідчі дії. Ми діятимемо винятково у рамках чинного законодавства", - повідомила журналістам речниця СБУ Олена Гітлянська після того, як націоналісти завели Лусваргі до будівлі української спецслужби в центрі Києва ввечері в п'ятницю, 4 травня.

При цьому у відповідь на запитання представників націоналістичних рухів, чому СБУ не реагує на той факт, що бразилець, який воював на Донбасі на боці "ДНР", "спокійно прогулюється центром Києва", незважаючи на ухвалений українським судом вирок у вигляді позбавлення волі на 13 років, Гітлянська зазначила, що претензії на адресу СБУ в цьому випадку недоречні. Вона нагадала, що 18 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційні скарги захисника в інтересах Лусваргі, скасувавши вирок суду першої інстанції, що засудив іноземця до 13 років позбавлення волі. Таким чином, за словами речниці СБУ, всі юридичні дії стосовно цієї людини нині здійснює суд.

Водночас джерело інформагенції "Інтерфакс-Україна" повідомило, що наразі немає підстав для затримання Лусваргі, оскільки він не переховувався і ходив на допити.