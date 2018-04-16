Національні збори Франції ухвалили жорсткіше міграційне законодавство

Нижня палата парламенту Франції - Національні збори - ухвалила пакет поправок до законів, що регулюють питання міграції та надання притулку. Під час голосування ввечері в неділі, 22 квітня, нововведення підтримали 228 депутатів, 139 парламентарів виступили проти. Голосуванню передували 61-годинні дебати, передає інформагенція dpa.

Ухвалений пакет поправок спрямований на посилення контролю за міграцією та пришвидшення розгляду клопотань про надання притулку. Зокрема, термін подачі клопотання знижений з 120 до 90 днів, а розгляд таких заяв у майбутньому займатиме не більше шести місяців замість одинадцяти. Крім того, скорочено час, що відводиться на подачу апеляції в разі відхилення клопотання. Також збільшено тривалість ув’язнення перед видворенням небажаних мігрантів з 45 до 90 днів. За незаконний перетин кордону передбачається позбавлення волі до одного року. Після голосування в Національних зборах поправки надійдуть на обговорення в Сенаті. Очікується, що сенатори розглянуть нововведення у червні.

У Франції вже роками спостерігається збільшення припливу мігрантів. Торік Франція вперше зареєструвала понад 100 тисяч клопотань про надання притулку, що на 17 відсотків перевищило показники 2016 року, утім ця цифра приблизно удвічі менша, ніж у сусідній Німеччині. Попри критику представників гуманітарних організацій, котрі вбачають у нововведеннях істотне послаблення можливостей для отримання притулку, міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон виступив на захист нових норм. На його думку, до цього спонукає вже саме зростання кількості біженців та мігрантів, котрі щороку прибувають до країни.