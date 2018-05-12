 Національна поліція України створила окремий підрозділ для Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Національна поліція України створила окремий підрозділ для Криму

Окремий підрозділ Національної поліції України починає патрулювання адміністративної межі з АР Крим.

Національна поліція України

Присяга українських поліцейських (фото з архіву)

На Херсонщині у понеділок, 14 травня, почав роботу відокремлений відділ патрульної поліції в АР Крим та місті Севастополі. Про це повідомляється на Facebook сторінці Національної поліції України

DW.COM

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На адміністративній межі з АР Крим працюватиме 65 патрульних поліцейських. Вони дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах: Генічеському, Каланчацькому та Чаплинському, йдеться в повідомленні. Правоохоронці патрулюватимуть прикордонну зону та контролюватимуть основні траси, які з’єднують материк із півостровом, а також нестимуть службу на Арабатській стрілці, де розташовані курортні населенні пункти.

Старт роботи відокремленого відділу патрульної поліції в АР Крим та Севастополі відбувся на посту "Азов" Генічеського району. «Крим - це наша земля, і на ній має бути патрульна поліція. (…) Сьогодні на патрулювання прикордонної зони з АР Крим заступають поліцейські, відряджені з різних обласних управлінь патрульної поліції", - зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
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