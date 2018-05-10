Нацполіція порушила справу щодо дискредитації екс-прем'єра Яценюка

В Україні порушено кримінальне провадження щодо втручання у діяльність лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем'єр-міністра України з 2014 по 2016 рік. Про це в п'ятницю, 11 травня, повідомила прес-служба Національної поліції України. У Нацполіції переконані, що метою такого втручання було перешкоджання діяльності та подальша відставка Яценюка з посади голови уряду. "Слідство розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму", - йдеться у повідомленні.

Втручання у діяльність екс-прем'єра, за даними поліції, здійснювалося шляхом підкупу громадян та організації проплачених мітингів. Крім того, за цими ж даними, застосовували поширення наклепницької та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб. У прес-службі Нацполіції посилаються, зокрема, на дані біглого народного депутата України Олександра Онищенка, згідно з якими лише протягом 2015-2016 років на такі акції буцімто було витрачено понад 30 мільйонів доларів.

Примітно, що сам Онищенко, який є фігурантом так званої "газової справи", так само перебуває під прицілом українських правоохоронців. Депутата, з якого парламент зняв недоторканність 2016 року, підозрюють в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу. За даними слідства, кошти розкрадалися в рамках договорів пов'язаних із ним фірм про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" в період з січня 2013 по червень 2016 року. Внаслідок роботи цієї схеми, стверджує слідство, державі завдали збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Наразі депутат, який залишив територію України незадовго до того, як парламент дав дозвіл на його затримання та арешт, перебуває у національному розшуку. При цьому оголосити його в міжнародний розшук за поданням українських правоохоронців "Інтерпол" відмовився.

4 травня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо двох підприємців, котрі фігурують у "газовій справі".

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Євген Бакулін, березень 2018 Колишнього очільника "Нафтогазу" та депутата "Опозиційного блоку" підозрюють у причетності до справи про так звані "вишки Бойка". Йдеться про привласненя коштів "Чорноморнафтогазу" на суму 3,2 мільярда гривень під час закупівлі двох бурових установок. Верховна Рада не лише зняла з Бакуліна депутатську недоторканість, а й дозволила його арешт. На момент голосування Бакулін перебував за кордоном.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Михайло Добкін, липень 2017 року Екс-губернатор Харківщини часів президента Януковича, депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін не лише втратив депутатську недоторканність, а й з дозволу Верховної Ради потрапив під арешт. Та вже за кілька днів вийшов з-під варти під заставу в 50 млн грн. Добкіна підозрюють у шахрайстві та зловживанні службовим становищем заради заволодіння землею в Харкові на суму понад 220 млн грн.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Борислав Розенблат, липень 2017 року Справа депутата "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата викликала гучний резонанс - завдяки поширеній у соцмережах історії його зустрічі з "Катериною", яка виявилася агентом НАБУ. Нардепу закидають зловживання владою та отримання сотень тисяч доларів хабарів за просування змін до Податкового і Митного кодексів в інтересах компанії-нерезидента для експорту з України бурштину.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Максим Поляков, липень 2017 року Максима Полякова, депутата фракції "Народний фронт", позбавили імунітету за аналогічними підозрами, як і щодо Розенблата, - у лобіюванні інтересів "бурштинової мафії" у тій самій схемі. Щоправда, йому закидають отримання 7,5 тисяч доларів США хабарів задля просування вигідних для компанії з ОАЕ позицій.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Олесь Довгий, липень 2017 року Одіозний з часів свого перебування на посаді секретаря Київської міської ради Олесь Довгий (у центрі) і до Верховної Ради потрапив зі скандалом - йому закидали підкуп виборців у мажоритарному окрузі. Недоторканності позбавили з інших причин - ГПУ побачила у його діях ознаки зловживання службовими обов'язками задля незаконного відчуження десяти земельних ділянок заказника "Жуків острів" у Києві.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Вадим Новинський, грудень 2016 року Депутат і бізнесмен від "Опоблоку", якого називають спонсором УПЦ МП. Генпрокуратура України підозрює Новинського в тому, що він разом із Віктором Януковичем, міністром Віталієм Захарченком і начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував у 2013 році викрадення архієпископа Олександра Драбинка, особистого помічника тодішнього предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Олександр Онищенко, липень 2016 року Мільйонер, член групи "Воля народу". Втік з України до того, як Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності. Онищенку закидають організацію мільярдних розкрадань державних грошей під час видобутку та продажу природного газу. Після втечі оприлюднив записи розмов з іншими політиками, які мали засвідчити корумпованість українських політичних еліт.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Ігор Мосійчук, вересень 2015 року Депутат від "Радикальної партії", екс-заступник командира батальйону "Азов" зі зв'язків з громадськістю. Втратив недоторканність за зверненням тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна. Шокін показав у Раді відео, на якому чоловік, схожий на Мосійчука, вимагав хабара. Депутат називав відео сфабрикованим. У травні 2016-го Верховний суд постановив, що недоторканність із Мосійчука зняли незаконно.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Сергій Клюєв, червень 2015 року Колишній "регіонал", чий бізнес процвітав за часів Януковича. ГПУ підозрює Клюєва в шахрайстві у великих обсягах та розкраданні державного майна. Нардеп втік з України, з 2015 року він перебуває в розшуку. Лише згодом, на початку 2016 року Рада дала згоду на затримання й арешт нардепа.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Сергій Мельничук, червень 2015 року Член групи "Воля народу", екс-командир батальйону "Айдар". ГПУ інкримінує Мельничуку створення банди з кількох бійців "Айдару" з метою наживи, а також розбійні напади та викрадення людей. У червні 2015 Рада дозволила притягти його до кримінальної відповідальності, але провалила голосування за затримання і арешт.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Олег Царьов, червень 2014 року Колишній "регіонал", народний депутат чотирьох скликань. Був одним з лідерів сепаратистського руху в Україні. Називає себе "головою парламенту Новоросії". Проти Царьова в Україні відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму. Парламент дав згоду на арешт і притягнення Царьова до кримінальної відповідальності. Екс-нардеп з 2014 року перебуває в розшуку. Автор: Аніта Грабська, Стас Соколов

