Нацбанк України спростив правила грошових переказів

Національний банк України з вівторка, 12 червня, спростив українцям правила грошових переказів за кордон та в межах країни. Своєю постановою №62 він дозволив застосовувати електронні документи при переказі коштів.

Клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків. "Нацбанк створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг та сприяє розширенню кола учасників цього ринку, у касах яких може бути виданий переказ із-за кордону", - йдеться у повідомленні НБУ.

Також можна буде змінювати валюту переказу. При відправці за кордон платежу у гривні можна буде конвертувати його в іноземну валюту. Також тепер можна буде отримати іноземний платіж в національній валюті.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект "Про валюту". Ним пропонується дозволити "все, що не заборонено законом" - будь-які валютні операції між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.