 Нацбанк України спростив правила грошових переказів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Нацбанк України спростив правила грошових переказів

Нацбанк дозволив українцям використовувати електронні документи при грошових переказах, а також змінювати їхню валюту.

Українцям спростили грошові перекази

Українцям спростили грошові перекази

Національний банк України з вівторка, 12 червня, спростив українцям правила грошових переказів за кордон та в межах країни. Своєю постановою №62 він дозволив застосовувати електронні документи при переказі коштів.

Клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків. "Нацбанк створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг та сприяє розширенню кола учасників цього ринку, у касах яких може бути виданий переказ із-за кордону", - йдеться у повідомленні НБУ.

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Новий законопроект, що має відкрити шлях до прозорішої моделі валютного регулювання, дістав схвальні відгуки бізнесу та експертів. Вони вважають чинні правила безнадійно застарілими. (23.03.2018)

Також можна буде змінювати валюту переказу. При відправці за кордон платежу у гривні можна буде конвертувати його в іноземну валюту. Також тепер можна буде отримати іноземний платіж в національній валюті.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект "Про валюту". Ним пропонується дозволити "все, що не заборонено законом" - будь-які валютні операції між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.

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