"Нафтогаз" оскаржив призупинення рішення арбітражу за позовом "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" звернулася до Апеляційного суду Швеції, який 13 червня видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням російської компанії "Газпром". Про це в понеділок, 18 червня, повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Сьогодні ми зробили подання до Апеляційного суду Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до Апеляційного суду, як правило, є публічними. Тому всі охочі можуть його прочитати - там є багато цікавого!" - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Клопотання було подано "Газпромом" 7 червня 2018 року в зв'язку з оскарженням арбітражного рішення щодо транзитної угоди й діями "Нафтогазу" стосовно примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в різних юрисдикціях. Вочевидь, йдеться про арешт активів російського концерну в низці країн. Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання "Газпрому".

"Нафтогаз України" сподівається на скасування наказу після подачі своїх контраргументів, оскільки він був прийнятий судом без урахування пояснень і аргументів НАК.

Наказ Апеляційного суду означає тимчасове припинення подальших дій "Нафтогазу" за процедурою стягнення 2,6 мільярда доларів з "Газпрому". Водночас він не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливість вимагати від "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітра в якості компенсації НАК.

Нагадаємо, після багаторічної судової боротьби 28 лютого цього року "Нафтогаз України" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.