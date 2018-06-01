 ″Нафтогаз″ заявляє про арешт активів ″Газпрому″ в Нідерландах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

"Нафтогаз" заявляє про арешт активів "Газпрому" в Нідерландах

"Нафтогаз" повідомив про чергову судову "перемогу" щодо суперечки з "Газпромом". Ідеться про арешт активів російського гіганта в Нідерландах.

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НАК "Нафтогаз України" у вівторок, 5 червня, заявив, що минулого тижня подав клопотання про арешт часток російського "Газпрому" в його нідерландських дочірніх компаніях і заборгованості цих фірм російському газовому гіганту. Українська сторона вимагає забезпечення свого права на отримання 2,6 мільярда доларів США від російського концерну за рішенням Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року.

DW.COM

В ЄС погоджуються, що Україна має зберігати важливу роль у транзиті газу. Загрозу становить не лише "Північний потік-2". Вирішенню проблеми не сприяють і конфлікти між Варшавою, Берліном і Брюсселем.

"Нафтогаз України" почав процес стягнення 2,6 мільярда доларів з "Газпрому". Через це накладені забезпечувальні заходи на акції компаній, пов'язаних з "Північним потоком-2", пише "Інтерфакс-Україна". (30.05.2018)

У "Газпромі" запевняють, що провели аналіз тексту рішення "із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста", який нібито підтвердив написання частини рішення не арбітрами. (28.05.2018)

"Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній "Газпрому" в Голландії відмовилися співпрацювати із судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт", - зазначається в повідомленні прес-служби НАК, опублікованому на сайті компанії. У Києві нагадали, що також дали старт арешту активів "Газпрому" в інших юрисдикціях, зокрема його часток в дочірніх компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG. Швейцарський суд, як зазначає "Нафтогаз", ці клопотання задовольнив.

Нагадаємо, 28 лютого цього року "Нафтогаз України" виграв багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Суд зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів. 

21 березня "Газпром" подав до Апеляційного суду Швеції, клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо постачання газу. Єврокомісія має намір підтримувати Україну в питанні виконання рішення арбітражу в цій суперечці.

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