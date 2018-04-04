 ″Нафтогаз″ домагатиметься арешту активів ″Газпрому″ в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

"Нафтогаз" домагатиметься арешту активів "Газпрому" в Європі

"Нафтогаз України" має намір позиватися в європейських судах задля арешту активів російського "Газпрому" в Європі, запевняє комерційний директор компанії Юрій Вітренко.

Нафтогаз намагатиметься арештувати активи Газпрому в Європі

"Нафтогаз" намагатиметься арештувати активи "Газпрому" в Європі

НАК "Нафтогаз України" планує звернутися з позовами у суди в Європі, аби арештувати активи російської компанії "Газпром", оскільки та не виконує рішення Стокгольмського арбітражу . Про це у понеділок, 9 квітня, в інтерв'ю агентству Reuters у Брюсселі заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Нам зрозуміло, що вони цього не зроблять, тому ми почнемо арештовувати газ та інші активи "Газпрому" в Європі, не в Україні. Ми підемо у суди в Європі", - наголосив Вітренко.

Він додав, що "Нафтогаз" не намагатиметься заволодіти російським газом, який транспортується українською газотранспортною системою (ГТС) до європейських клієнтів "Газпрому". "Ми не хочемо створювати жодної політичної неоднозначності тут, в ЄС, що Україна не є надійною транзитною державою", - сказав Вітренко.

Він також припустив, що "Газпром" може повністю припинити транзит газу Україною в 2020 році, переспрямувавши його новими газопроводами. За словами Вітренка, "Путін хоче покарати України", а тому може вдатися до такого кроку.

DW.COM

Єврокомісія заявила про намір підтримувати Україну у питанні виконання російським "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу, а також у переговорах щодо транзиту газу. (06.04.2018)

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в будівництві газопроводу "Північний потік-2". Він зазначив, що альтернативним рішенням є модернізація чинного транзитного газопроводу, який пролягає Україною. 

"Нафтогаз України" 28 лютого виграв багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. 21 березня "Газпром" подав до Апеляційного суду округу Свеа, що у Швеції, клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо постачання газу. Єврокомісія має намір підтримувати Україну в питанні виконання рішення арбітражу в цій суперечці.
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