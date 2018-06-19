"Нафтогаз": Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому"

Комерційний суд Лондона дозволив "замороження" активів російського газового монополіста "Газпром" на території Великобританії за клопотанням НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 19 червня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву "Нафтогазу". У компанії зазначили, що це необхідно для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати 2,6 мільярда доларів США.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. Раніше суд підтвердив борг української компанії за поставки газу на суму понад два мільярди доларів США. В підсумку за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" повинен сплатити НАК 2,56 мільярда доларів.

У "Нафтогазі" заявляли, що "Газпром" відмовляється виконувати рішення арбітражу та призгрозили судовими позовами з метою арешту активів російського газового гіганта в Європі. Наприкінці травня - на початку червня "Нафтогаз" повідомив, що вживає заходів на території Швейцарії та Нідерландів щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу з розгляду за транзитним контрактом.

Апеляційний суд Швеції 13 червня своїм наказом призупинив процедуру виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням "Газпрому". У "Нафтогазі України" сподіваються, що цей наказ скасують після подання ними контраргументів і наголошують, що рішення не приводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати від "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, уже зарахованих рішенням арбітра як компенсацію НАК.

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