Наумбурзький собор - новий претендент на статус культурної спадщини ЮНЕСКО (фотогалерея)

Десять причин відвідати Лейпциг

З кар'єру в курорт

Усюди в Лейпцигу можна доїхати на велосипеді, навіть на створені штучні озера в передмісті. А таких чимало. Найпопулярнішим місцем зустрічі є Коспуденське озеро. Раніше на його місці був кар'єр, із якого видобували буре вугілля. Але потім у нього пустили воду та зробили купальним озером. На його березі розташований найдовший піщаний пляж Саксонії довжиною в один кілометр.