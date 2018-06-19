 Наумбурзький собор - новий претендент на статус культурної спадщини ЮНЕСКО (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.06.2018

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Культура й стиль життя

Наумбурзький собор - новий претендент на статус культурної спадщини ЮНЕСКО (фотогалерея)

Цей древній храм в Німеччині, що поєднує елементи романського і готичного стилів, претендує на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Кандидат у список ЮНЕСКО

    Наумбурзький собор у федеральній землі Саксонія-Ангальт є головним об'єктом у повторній заявці Німеччини на включення середньовічних пам'яток у районі річок Заале та Унструт до списку Всесвітньої культурної спадщини. У 2017 році заявку в ЮНЕСКО відхилили, запропонувавши допрацювати концепцію, що і було зроблено.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Романіка і готика

    Нова заявка буде розглядатися на засіданні комітету ЮНЕСКО 24 червня - 4 липня 2018 року в Бахрейні. Кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла було закладено у 1029-му році. Він поєднує в собі елементи романського і готичного стилів, бо розширення храму робили вже у XIII столітті.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Західні хори

    Видатним твором готичного сакрального мистецтва вважаються західні хори цього храму. Фігури, створені невідомим наумбурзський майстром у XIII столітті, вражають своєю природністю і виразністю. Вони зображують дванадцять представників вищих станів, які робили щедрі пожертви на цей храм. Серед них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Ута Наумбурзька

    Коли письменника Умберто Еко якось запитали, з ким той хотів би провести вечерю, він назвав саме це ім'я. Ута Наумбурзька (1000-1046) прославилася своєю чарівністю і неприступністю, а її скульптурне зображення у соборі вважається одним з найяскравіших жіночих образів середньовічного мистецтва. При цьому Уолт Дісней взяв цей образ за основу для персонажа королеви-мачухи у "Білосніжці".

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Ринкова площа

    Після огляду Наумбурзького собору обов'язково варто прогулятися Старим містом. Будинки на Ринковій площі нагадують про багатство і добробут цього міста, розташованого приблизно за годину їзди на машині від Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Рудельсбург

    У середні віки в цих місцях перетиналися одразу кілька важливих торговельних шляхів. Для їхньої охорони були зведені потужні замки, які зараз також вказані у заявці на надання статусу Всесвітньої спадщини. Один з них - Рудельсбург над річкою Заале.

  • Замок Ґозек

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    "Земля фортець"

    Загалом навколо Наумбурга в районі Бургенланд, назва якого дослівно перекладається як "Земля фортець", налічується близько трьох десятків замків. Вік багатьох сягає тисячі років. На цьому знімку - замок Ґозек, який служив колись резиденцією пфальцграфа, пізніше відданий під монастир, а потім знову став резиденцією.

  • Пфорта

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Монастир Пфорта

    За часів Високого Середньовіччя з середини XI до середини XIII століть у районі річок Заале та Унструт налічувалося близько півсотні монастирів. Ченці зробили вирішальний внесок у розвиток цього регіону. Цистерціанська обитель Пфорта була заснована у 1137 році. Ченці з цього абатства проклали тут численні канали для водопостачання та побудували млини.

  • Бібліотека Земельної школи Пфорта

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Земельна школа Пфорта

    У монастирі Пфорта досі працює славнозвісна німецька гімназія, відкрита тут у 1543 році. Серед колишніх учнів цієї школи - філософ Фрідріх Ніцше і поет Фрідріх Ґотліб Клопшток. Тутешня бібліотека була заснована у 1570-му році й налічує зараз близько 80 тисяч книг. Вона належить до числа найбільших і найстаріших шкільних бібліотек Німеччини.

  • Виноградник Швайґенберґ

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    "Тоскана Півночі"

    Близько тисячі років тому монахи також заклали в цьому регіоні перші виноградники. Сьогодні виноробний регіон Заале-Унструт називають "Тосканою Півночі" (Toskana des Nordens). На фото - виноградник Швайґенберґ.

    Автор: Керстін Шмідт, Максим Нелюбін, Максим Драбок


  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Кандидат у список ЮНЕСКО

    Наумбурзький собор у федеральній землі Саксонія-Ангальт є головним об'єктом у повторній заявці Німеччини на включення середньовічних пам'яток у районі річок Заале та Унструт до списку Всесвітньої культурної спадщини. У 2017 році заявку в ЮНЕСКО відхилили, запропонувавши допрацювати концепцію, що і було зроблено.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Романіка і готика

    Нова заявка буде розглядатися на засіданні комітету ЮНЕСКО 24 червня - 4 липня 2018 року в Бахрейні. Кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла було закладено у 1029-му році. Він поєднує в собі елементи романського і готичного стилів, бо розширення храму робили вже у XIII столітті.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Західні хори

    Видатним твором готичного сакрального мистецтва вважаються західні хори цього храму. Фігури, створені невідомим наумбурзський майстром у XIII столітті, вражають своєю природністю і виразністю. Вони зображують дванадцять представників вищих станів, які робили щедрі пожертви на цей храм. Серед них - маркграфиня Ута.

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Ута Наумбурзька

    Коли письменника Умберто Еко якось запитали, з ким той хотів би провести вечерю, він назвав саме це ім'я. Ута Наумбурзька (1000-1046) прославилася своєю чарівністю і неприступністю, а її скульптурне зображення у соборі вважається одним з найяскравіших жіночих образів середньовічного мистецтва. При цьому Уолт Дісней взяв цей образ за основу для персонажа королеви-мачухи у "Білосніжці".

  • Наумбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Ринкова площа

    Після огляду Наумбурзького собору обов'язково варто прогулятися Старим містом. Будинки на Ринковій площі нагадують про багатство і добробут цього міста, розташованого приблизно за годину їзди на машині від Лейпцига.

  • Рудельсбург

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Рудельсбург

    У середні віки в цих місцях перетиналися одразу кілька важливих торговельних шляхів. Для їхньої охорони були зведені потужні замки, які зараз також вказані у заявці на надання статусу Всесвітньої спадщини. Один з них - Рудельсбург над річкою Заале.

  • Замок Ґозек

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    "Земля фортець"

    Загалом навколо Наумбурга в районі Бургенланд, назва якого дослівно перекладається як "Земля фортець", налічується близько трьох десятків замків. Вік багатьох сягає тисячі років. На цьому знімку - замок Ґозек, який служив колись резиденцією пфальцграфа, пізніше відданий під монастир, а потім знову став резиденцією.

  • Пфорта

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Монастир Пфорта

    За часів Високого Середньовіччя з середини XI до середини XIII століть у районі річок Заале та Унструт налічувалося близько півсотні монастирів. Ченці зробили вирішальний внесок у розвиток цього регіону. Цистерціанська обитель Пфорта була заснована у 1137 році. Ченці з цього абатства проклали тут численні канали для водопостачання та побудували млини.

  • Бібліотека Земельної школи Пфорта

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    Земельна школа Пфорта

    У монастирі Пфорта досі працює славнозвісна німецька гімназія, відкрита тут у 1543 році. Серед колишніх учнів цієї школи - філософ Фрідріх Ніцше і поет Фрідріх Ґотліб Клопшток. Тутешня бібліотека була заснована у 1570-му році й налічує зараз близько 80 тисяч книг. Вона належить до числа найбільших і найстаріших шкільних бібліотек Німеччини.

  • Виноградник Швайґенберґ

    Наумбурзький собор, або Де Уолт Дісней знайшов свою королеву-мачуху

    "Тоскана Півночі"

    Близько тисячі років тому монахи також заклали в цьому регіоні перші виноградники. Сьогодні виноробний регіон Заале-Унструт називають "Тосканою Півночі" (Toskana des Nordens). На фото - виноградник Швайґенберґ.

    Автор: Керстін Шмідт, Максим Нелюбін, Максим Драбок


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  • Lene Voigt Park in Leipzig Reudnitz (picture-alliance/dpa/T. Schulze)

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  • Фестиваль Wave-Gotik

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    Фестиваль Wave-Gotik

    Щороку на католицьке свято П'ятидесятниці в Лейпцигу відбувається особливе дійство. На фестиваль Wave-Gotik з'їжджаються представники "чорної" субкультури з усього світу. У планетарному масштабі це найбільший фестиваль готичної музики та культури. Три дні розгулювань у готичному вбранні, концертів та вечірок. Не всі ходять в чорному - можна побачити і такі вікторіанські сукні.

  • Лейпциг - батьківщина гурту Prinzen

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    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Данило Білик


  • Скеля Лорелей

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  • Будинок Гамельнського щуролова

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

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    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

    Гора Драхенфельс

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  • Wahl Bremen (picture-alliance/dpa/H.C. Dittrich)

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

    Бремен

    Всесвітньо відомі осел, собака, кіт та півень, що захотіли стати міськими музикантами, відправляються саме у місто Бремен. Пам'ятник персонажам казки братів Грімм розташований у центрі міста і є його символом.

  • Шварцвальд

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

    Шварцвальд

    Казка Вільгельма Гауфа "Холодне серце" розпочинається розгорнутим описом дивовижного регіону Шварцвальд або Чорнолісся. Саме тут бідний вугляр Петер Мунк, який більше не хотів жити в злиднях, розшукував лісового духа, аби той виконав його бажання.

  • Будинок доктора Фауста в Кніттлінгені

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

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    Цілитель і чорнокнижник Фауст був абсолютно реальною особою, а не лише вигаданим героєм багатьох напівлегенд. Припускають, що Фауст Йоганн з'явився на світ 1480 року в Кніттлінгені. Найвідомішим твором, в якому розповідається міф про людину, що продала душу дияволу, стала трагедія Йоганна Вольфґанґа Ґете "Фауст". У будинку в Кніттлінгені, де народився прототип Фауста Ґете, нині міститься музей.

  • Замок Сабабург

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

    Замок Сабабурґ

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  • Ґарбенгейм

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

    Ґарбенгейм

    Саме в селищі Ґарбенгейм, що в центральній Німеччині, розгортаються події роману "Страждання молодого Вертера". Щоправда, у самому творі, який зробив Йоганна Вольфґанґа Ґете відомим у Європі, це селище згадувалось під вигаданою назвою Вальгайм. Письменник час від часу відвідував Ґарбенгейм, аби випити в місцевій таверні вина й поспілкуватися з мешканцями.

  • Кнайтлінген

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

    Кнайтлінґен

    Вважається, що з містечка Кнайтлінґен у Нижній Саксонії походить прототип героя середньовічних нідерландських та німецьких легенд - Тіль Уленшпігель. Як розповідають легенди, він постійно намагався надурити містян. Волоцюгу зображували з совою та дзеркалом - саме так і перекладається його прізвище з німецької. Тепер неподалік від Кнайтлінґена розташований музей, присвячений відомому шахраю.

  • Швальмштадт

    Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

    Швальмштадт/Трайза

    Місто Швальмштадт утворилось 1971 року завдяки об'єднанню двох німецьких міст з багатою історією - Трайза та Ціґенгайн. Подейкують, що саме в Трайзі, розгортаються події німецького варіанту казки про Червону Шапочку. Місцеві жителі дуже люблять одягатись в наряд героїні братів Ґрімм. Хоча існує думка, що це Червона Шапочка була одягнена у традиційний костюм місцевих жителів.

    Автор: Анна Савчук


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