Наумбурзький собор - новий претендент на статус культурної спадщини ЮНЕСКО (фотогалерея)

Цей древній храм в Німеччині, що поєднує елементи романського і готичного стилів, претендує на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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