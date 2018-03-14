 НАТО розпочинає переїзд у нову штаб-квартиру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

НАТО розпочинає переїзд у нову штаб-квартиру

Упродовж трьох місяців НАТО має перевести близько 4 тисяч співробітників і дипломатів до нової штаб-квартири в Брюсселі. Переїзд планувалося здійснити ще на початку 2017 року.

НАТО розпочинає переїзд у нову штаб-квартиру

Північноатлантичний альянс (НАТО) розпочинає переїзд до нової штаб-квартири. Перші працівники переїдуть до нової будівлі, вартість якої оцінюється приблизно в 1,2 мільярда євро, в понеділок, 19 березня, повідомляє агентство новин dpa. Вона розташована неподалік від попередньої штаб-квартири Альянсу на території колишнього аеродрому Брюсселя. Будівництво оновленого адміністративного центру НАТО тривало сім років.

За словами представника НАТО, переїзд близько чотирьох тисяч співробітників і дипломатів до нової штаб-квартири триватиме приблизно три місяці. У травні 2017 року в новій будівлі вже відбувалися заходи у рамках саміту НАТО. Спочатку переїзд планувалося здійснити ще на початку 2017 року, однак його довелося відкласти через проблеми з ІТ-інфраструктурою.

У лютому цього року стало відомо, що на заході ФРН з'явиться новий центр планування та управління НАТО. Його завданням стане швидке перекидання особового складу та озброєнь. Новий центр може розміститися в регіоні Кельн-Бонн, де розташоване управління збройних сил ФРН.
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