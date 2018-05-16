НАТО не планує припиняти підтримку України, як того вимагає Угорщина

Уряд Угорщини надіслав листа генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу з ініціативою переглянути програми підтримки України. Про це DW у п'ятницю, 25 травня, заявив один з чиновників Альянсу.

Утім, у НАТО не мають планів згортати підтримку Києва. "НАТО надає сильну політичну та практичну підтримку Україні, і немає планів щось змінювати у цьому", - наголосив співрозмовник DW. Щодо змісту листа угорського уряду представник НАТО порадив звертатися до Будапешта. DW з дипломатичних джерел отримала у своє розпорядження надісланий Столтенбергу меморандум під назвою "Ініціатива запустити нову політику НАТО щодо України".

У документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. "Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", - йдеться у меморандумі.

Своєю чергою, у НАТО не згодні з таким поглядом. "Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", - зауважив чиновник Альянсу.

Основна увага у меморандумі приділяється мовній статті українського закону про освіту та закидається Києву порушення прав меншин. Мова йде також і про визнання неконституційним мовного закону "Колесніченка-Ківалова". "Українська держава ослабла до того моменту, коли їй бракує здатності виконувати найбільш фундаментальні обов'язки, такі як забезпечувати верховенство права", - додається у документі.

В цілому в меморандумі робиться висновок, що "Україна почала становити безпековий виклик для своїх сусідів, включно з Угорщиною". Тому Будапешт закликав НАТО пристосувати свою політику щодо України до нових обставин. А Україні він запропонував вивести з-під дії "законів, які обмежують права національних меншин", ті групи, які належать до країн НАТО. "Хоча це рішення, звісно, не відповідає вимозі відсутності дискримінації, все ж воно надасть можливість Україні залишитися на шляху інтеграції до НАТО", - вважають у Будапешті.