 НАТО не планує припиняти підтримку України, як того вимагає Угорщина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

НАТО не планує припиняти підтримку України, як того вимагає Угорщина

Угорщина просить НАТО переглянути програми підтримки України. Утім, в Альянсі поки не мають намірів змінювати свою політику щодо Києва.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

У НАТО продовжують підтримувати Україну

Уряд Угорщини надіслав листа генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу з ініціативою переглянути програми підтримки України. Про це DW у п'ятницю, 25 травня, заявив один з чиновників Альянсу.

Утім, у НАТО не мають планів згортати підтримку Києва. "НАТО надає сильну політичну та практичну підтримку Україні, і немає планів щось змінювати у цьому", - наголосив співрозмовник DW. Щодо змісту листа угорського уряду представник НАТО порадив звертатися до Будапешта. DW з дипломатичних джерел отримала у своє розпорядження надісланий Столтенбергу меморандум під назвою "Ініціатива запустити нову політику НАТО щодо України".

DW.COM

Україна не виконала чотири зобов'язання, пов'язані з третім і останнім траншем програми макрофінансової допомоги, заявили в Брюсселі. А тому 600 мільйонів євро не будуть надані Києву. (01.12.2017)

Після півроку блокування засідань Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів Будапешт заявляє, що може не допустити участі Петра Порошенка на саміті Альянсу в липні. (27.04.2018)

У документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. "Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", - йдеться у меморандумі.

Своєю чергою, у НАТО не згодні з таким поглядом. "Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", - зауважив чиновник Альянсу.

Основна увага у меморандумі приділяється мовній статті українського закону про освіту та закидається Києву порушення прав меншин. Мова йде також і про визнання неконституційним мовного закону "Колесніченка-Ківалова". "Українська держава ослабла до того моменту, коли їй бракує здатності виконувати найбільш фундаментальні обов'язки, такі як забезпечувати верховенство права", - додається у документі.

В цілому в меморандумі робиться висновок, що "Україна почала становити безпековий виклик для своїх сусідів, включно з Угорщиною". Тому Будапешт закликав НАТО пристосувати свою політику щодо України до нових обставин. А Україні він запропонував вивести з-під дії "законів, які обмежують права національних меншин", ті групи, які належать до країн НАТО. "Хоча це рішення, звісно, не відповідає вимозі відсутності дискримінації, все ж воно надасть можливість Україні залишитися на шляху інтеграції до НАТО", - вважають у Будапешті.

Дивитись відео 00:57
Now live
00:57 хв

Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)  

Також за темою

Brüssel Nato-Hauptquartier

Конфлікт України та Угорщини в НАТО виходить на новий рівень? 27.04.2018

Після півроку блокування засідань Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів Будапешт заявляє, що може не допустити участі Петра Порошенка на саміті Альянсу в липні.

Belgien NATO - Stoltenberg zu den Militärschlag auf Syrien

Столтенберг: Глави МЗС країн НАТО говоритимуть у п'ятницю про Україну 26.04.2018

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на зустрічі в п'ятницю, як очікується, говоритимуть про прагнення Києва до членства в Альянсі. Він також закликав Угорщину й Україну подолати суперечку щодо законодавства.

Ivanna Klympush-Tsintsadze

Климпуш-Цинцадзе: Угорщина створює загрозливий прецедент для НАТО 29.03.2018

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе застерегла Угорщину від блокування роботи комісії Україна-НАТО і підтвердила намір України приєднатися до Альянсу.

Докладно

Програма для розпізнавання облич

Нові правила захисту персональних даних в ЄС: що змінилося?

Дотепер користувачі мали лише обмежений контроль над своїми даними. Новий закон має змінити ситуацію.  

США вже роками переживають бум видобутку сланцевого газу

Як США намагається відтіснити Росію з ринку газу ЄС

Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  