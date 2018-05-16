 НАТО засуджує відкриття мосту між РФ і анексованим Кримом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

НАТО засуджує відкриття мосту між РФ і анексованим Кримом

Росія продовжує демонструвати чітку неповагу до міжнародного права, заявляють у НАТО з приводу відкриття мосту до анексованого Криму. У Північноатлантичному альянсі також кажуть про перешкоди судноплавству.

НАТО наголошує, що не визнає анексії Криму

НАТО наголошує, що не визнає анексії Криму

НАТО засуджує відкриття мосту між Росією та анексованим нею Кримом як ще одне порушення територіальної цілісності України. "НАТО засуджує будівництво і часткове відкриття Росією мосту через Керченську протоку між Росією та Кримом", - заявив у середу, 16 травня, речник Північноатлантичного альянсу П'єр Казале у Брюсселі.

Він наголосив, що Крим є частиною України, і цей міст "демонструє ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з порушенням прав судноплавства у її територіальних водах".

DW.COM

Міст через Керченську протоку вказує на наміри Москви й надалі нехтувати міжнародним правом, вважають у Державному департаменті США. (16.05.2018)

Російський президент відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та анексований нею півострів Крим. Український прем'єр Володимир Гройсман назвав зведення мосту порушенням міжнародного права. (15.05.2018)

"Росія продовжує демонструвати чітку неповагу до міжнародного права", - підкреслив представник НАТО. При цьому Казале ще раз нагадав, що Північноатлантичний альянс підтримує Україну та не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Раніше США та ЄС виступили із заявами, у яких засудили спорудження і відкриття мосту та наголосили, що Крим залишається частиною України.

Як повідомлялося, російський президент Володимир Путін 15 травня відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та Крим. У березні 2014 року РФ незаконно анексувала Кримський півострів. У ЄС та США неодноразово наголошували, що ніколи не визнають цього здійсненого з порушенням міжнародного права кроку.

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"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)

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Через так званий "Кримський міст", що через Керченську протоку з'єднує Росію та анексований нею Крим, Україна готує судові позови - за порушення міжнародного права та збитки екосистемі.

Russland Brücke über die Straße von Kertsch

ЄС назвав зведення Керченського мосту порушенням суверенітету України 15.05.2018

Відкриття мосту між Росією та анексованим нею Кримом спрямоване на подальшу примусову інтеграцію півострова, заявляють у ЄС. У Брюсселі також переконані, що міст перешкоджатиме судноплавству.

Eröffnung der neuen Brücke auf der Halbinsel Krim

Путін відкрив міст до анексованого Криму 15.05.2018

Російський президент відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та анексований нею півострів Крим. Український прем'єр Володимир Гройсман назвав зведення мосту порушенням міжнародного права.

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