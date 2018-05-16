НАТО засуджує відкриття мосту між РФ і анексованим Кримом

НАТО засуджує відкриття мосту між Росією та анексованим нею Кримом як ще одне порушення територіальної цілісності України. "НАТО засуджує будівництво і часткове відкриття Росією мосту через Керченську протоку між Росією та Кримом", - заявив у середу, 16 травня, речник Північноатлантичного альянсу П'єр Казале у Брюсселі.

Він наголосив, що Крим є частиною України, і цей міст "демонструє ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з порушенням прав судноплавства у її територіальних водах".

"Росія продовжує демонструвати чітку неповагу до міжнародного права", - підкреслив представник НАТО. При цьому Казале ще раз нагадав, що Північноатлантичний альянс підтримує Україну та не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Раніше США та ЄС виступили із заявами, у яких засудили спорудження і відкриття мосту та наголосили, що Крим залишається частиною України.

Як повідомлялося, російський президент Володимир Путін 15 травня відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та Крим. У березні 2014 року РФ незаконно анексувала Кримський півострів. У ЄС та США неодноразово наголошували, що ніколи не визнають цього здійсненого з порушенням міжнародного права кроку.