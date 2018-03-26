 НАТО висилає сімох російських дипломатів через ″справу Скрипаля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

НАТО висилає сімох російських дипломатів через "справу Скрипаля"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про видворення сімох російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Ще трьом дипломатам відмовили в акредитації.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

НАТО видворяє сімох російських дипломатів як реакцію на отруєння у британському місті Солсбері колишнього розвідника ГРУ Сергій Скрипаля та його доньки Юлії. Ще трьом дипломатам відмовлено в акредитації, заявив у вівторок, 27 березня, у Брюсселі генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє агенція AFP.

Крім того, у подальшому чисельність російської делегації при НАТО може бути щонайбільше 20 осіб. Тобто, максимальна кількість має скоротитися на 10 осіб, додає dpa. "Це буде Росії чітким посланням, що її неприйнятний спосіб поведінки має ціну і наслідки ", - наголосив Столтенберг. Країни НАТО раніше засудили напад на Скрипаля і висловили свою солідарність з Великобританією.

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Президент Росії Володимир Путін проаналізує ситуацію з видворенням дипломатів РФ із низки країн Заходу і обміркує заходи у відповідь, заявив його речник. Москва керуватиметься принципом взаємності. (26.03.2018)

Низка країн ЄС, а також США й Канада висилають російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Про аналогічний крок повідомили і в Україні. (26.03.2018)

Слідом за країнами ЄС, які видворяють дипломатів РФ, США заявили, що висилають 60 "співробітників російських спецслужб" і закривають консульство в Сіетлі. До видворення дипломатів долучилась і Канада. (26.03.2018)

Напередодні про вислання дипломатів РФ  заявила низка країн ЄС, а також Україна, Норвегія, США, Канада та Австралія. Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що наразі йдеться про найбільше спільне видворення російських дипломатів в історії. Натомість у Росії висловлюють обурення такими діями низки держав. Глава російського МЗС Сергій Лавров у вівторок заявив, що за видворенням дипломатів РФ стоїть "колосальний тиск і шантаж" з боку США. Москва, за словами Лаврова, відповість на видворення своїх дипломатів.

Як повідомлялося, ситуація навколо отруєння у Великобританії екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Уряд Великобританії нещодавно вирішив вислати 23 російських дипломатів, на що Росія відповіла видворенням з країни 23 дипломатів Великобританії. 

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.
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