Напруженість між Італією та Францією через біженців: скасовано зустріч міністрів

Скасовано зустріч міністрів економіки Італії та Франції, що мала відбутися у Парижі у середу, 13 червня. Причиною тому - заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відмови Італії приймати судно Aquarius, на борту якого перебувають 629 нелегальних мігрантів, повідомляє агентство AFP. Окрім того, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який представляє правопопулістську партію "Ліга Півночі", заявив, що запланована на п'ятницю, 15 червня, зустріч Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте може не відбутися. За словами Сальвіні, Франція має офіційно вибачитися.

Маттео Сальвіні

Уряд Італії також викликав французького посла Крістіана Масе для надання пояснень у зв'язку із заявами французького президента. Про це повідомляється на сайті італійського МЗС в середу, 13 червня.

Раніше Макрон звинуватив Італію в "цинізмі й безвідповідальності" через відмову приймати цих біженців. Рим назвав заяву Макрона такою, що "викликає подив". Новий уряд Італії, що проголосив жорсткий курс міграційної політики, відмовився приймати цих мігрантів, запропонувавши Мальті подбати про них. Мальта, однак, теж не погодилася прийняти Aquarius. Натомість Іспанія висловила готовність прийняти судно з мігрантами.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. Одночасно марокканська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців.

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