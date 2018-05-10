Напад у Парижі розслідують як теракт

Внаслілок нападу з ножем у центрі Парижа, що стався пізно ввечері в суботу, 12 травня, загинула одна людина, поранені четверо. Про це повідомила інформагенція AFP. Нападник також загинув, його застрелив патрульний поліцейський, який опинився неподалік від місця інциденту.

Розслідуванням злочину займається антитерористичний підрозділ прокуратури. За даними слідства, під час атаки нападник вигукував "Аллах акбар".

Напад стався близько 21.30 за місцевим часом на вулиці Монсіньї у 2-му окрузі Парижа, неподалік від будівлі паризької опери.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".