 Напад у Парижі розслідують як теракт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

Напад у Парижі розслідують як теракт

Внаслідок нападу в Парижі загинув перехожий, поранені четверо осіб. Нападник застрелений поліцією. Слідство виявило терористичний слід.

Напад в Парижі

Внаслілок нападу з ножем у центрі Парижа, що стався пізно ввечері в суботу, 12 травня, загинула одна людина, поранені четверо. Про це повідомила інформагенція AFP. Нападник також загинув, його застрелив патрульний поліцейський, який опинився неподалік від місця інциденту.

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У треті роковини нападів на редакцію Charlie Hebdo та кошерний супермаркет у Парижі вшанували пам'ять 17 загиблих. Ці атаки стали першими в серії терактів у Франції, які за три роки забрали 241 життя. (07.01.2018)

Розслідуванням злочину займається антитерористичний підрозділ прокуратури. За даними слідства, під час атаки нападник вигукував "Аллах акбар".

Напад стався близько 21.30 за місцевим часом на вулиці Монсіньї у 2-му окрузі Парижа, неподалік від будівлі паризької опери.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

 

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