 Напад у Льєжі: зловмисник був відомий поліції як радикальний ісламіст | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Напад у Льєжі: зловмисник був відомий поліції як радикальний ісламіст

Поліція Льєжа повідомила, що нападник, який застрелив поліцейських, мав на меті "завдати шкоди бельгійській державі". Припускають, що він радикалізувався у в'язниці, де відсидів багато років та прийняв іслам.

На місці злочину у Льєжі

На місці злочину у Льєжі

Нападник, який вбив двох жінок-поліцейських у бельгійському Льєжі, мав на меті завдати шкоди бельгійській державі. Про це ввечері у вівторок, 29 травня, заявив керівник льєжської поліції Крістіан Бопер. Нападник не планував безладної стрілянини, "натомість хотів влучити саме в поліцейських, поліцію як інституцію, бельгійську державу", цитує агентство dpa.

Розслідуванням нападу займаються слідчі з антитерористичної діяльності. "Певні елементи нападу змушують нас припустити, що це - терористичний акт", - зазначив представник федеральної прокуратури Бельгії у розмові з dpa.

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Виходець з Чечні, який скоїв напад у Парижі, у 2010 році отримав французьке громадянство, повідомили в уряді Франції. Хамзат А. уже два роки перебував у полі зору поліції. (13.05.2018)

Озброєний чоловік вдень застрелив двох жінок-поліцейських у Льєжі. Нападник нейтралізований, повідомила місцева прокуратура. (29.05.2018)

Тим часом представник слідства повідомив інформагенції AFP, що нападник був відомий правоохоронцям як радикальний ісламіст. За його словами, було повідомлення, що "той належить до оточення ісламістського вербувальника". Припускають, що нападник радикалізувався у в'язниці, де сидів за дрібні злочини. У в'язниці він також прийняв іслам. За інформацією телеканалу RTBF, зловмисника,1982 року народження, напередодні відпустили на один день з в'язниці, ввечері понеділка він мав повернутися за ґрати. За інформацією міністра юстиції Бельгії, нападника в минулому вже 20 разів відпускали з в'язниці на день і інцидентів не траплялося. Він перебував за ґратами з 2003 року. 

Нагадаємо, у бельгійському місті Льєж внаслідок стрілянини загинули четверо осіб. Спочатку чоловік із ножем напав на двох жінок-поліцейських і, відібравши у них зброю, застрелив їх та ще одного чоловіка. Потім, захопивши заручницю, нападник сховався у приміщенні школи. Згодом бійці спецпідрозділу застрелив зловмисника. Заручник і діти у школі не постраждали.

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