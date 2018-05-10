Напад в Афганістані: загинули щонайменше 15 осіб

В афганському місті Джалалабаді в неділю, 13 травня, скоєно напад на урядову установу. Внаслідок атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули, за останніми даними, щонайменше 15 осіб, у тому числі одна дитина, інформує агенція Reuters.

Як повідомив речник губернатора провінції Нангархар, до якої належить Джалалабад, кілька нападників увірвалися до будівлі міського фінансового управління. За даними правоохоронців, пролунало три вибухи.

Внаслідок атаки поранено щонайменше 42 особи. Співробітники охорони установи вбили одного з нападників. Відповідальність за теракт, не наводячи підтверджень, взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД).

ІД, а також ісламісти з "Талібану" активно діють в провінції Нангархар, що поблизу кордону з Пакистаном, та неодноразово здійснювали напади в Афганістані. Більшість з них були скоєні в Кабулі. У січні 2018 року терористи атакували Джалалабад, де тоді загинули щонайменше п'ятеро осіб, а понад 25 зазнали поранень.