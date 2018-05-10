 Напад в Афганістані: загинули щонайменше 15 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

Напад в Афганістані: загинули щонайменше 15 осіб

Щонайменше 15 осіб загинули внаслідок нападів в афганському Джалалабаді. Відповідальність за теракт, не наводячи підтверджень, взяла на себе "Ісламська держава"..

Напад в Джалалабаді

Теракт в Джалалабаді (фото з архіву)

В афганському місті Джалалабаді в неділю, 13 травня, скоєно напад на урядову установу. Внаслідок атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули, за останніми даними, щонайменше 15 осіб, у тому числі одна дитина, інформує агенція Reuters.

Як повідомив речник губернатора провінції Нангархар, до якої належить Джалалабад, кілька нападників увірвалися до будівлі міського фінансового управління. За даними правоохоронців, пролунало три вибухи.

Внаслідок атаки поранено щонайменше 42 особи. Співробітники охорони установи вбили одного з нападників. Відповідальність за теракт, не наводячи підтверджень, взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). 

ІД, а також ісламісти з "Талібану" активно діють в провінції Нангархар, що поблизу кордону з Пакистаном, та неодноразово здійснювали напади в Афганістані. Більшість  з них були скоєні в Кабулі. У січні 2018 року терористи атакували Джалалабад, де тоді загинули щонайменше п'ятеро осіб, а понад 25 зазнали поранень. 

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Понад 20 загиблих внаслідок нових терактів в Афганістані

Екстремісти скоїли два напади на поліцейські пости у Кабулі, внаслідок чого загинули 22 людини, у тому числі нападники. Відповідальність за атаки взяли на себе "Ісламська держава" та радикальний рух "Талібан". (09.05.2018)  

Вибухи в Афганістані: загинуло понад 20 людей, у тому числі 10 журналістів

Терористи-смертники підірвали себе в одному з центральних районів Кабула. Поліція каже, що два вибухи були скоординовані. Ще один теракт стався на сході Афганістану. Загалом серед загиблих - щонайменше 10 журналістів. (30.04.2018)  

Теракт у Кабулі: кількість жертв перевалила за півсотні

Відомо також про не менше 112 поранених, які перебувають у лікарнях. Відповідальність за напад у Кабулі взяла на себе ІД. (22.04.2018)  

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