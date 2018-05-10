 Нападник у Парижі був вихідцем з Чечні - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

Нападник у Парижі був вихідцем з Чечні - ЗМІ

За даними правоохоронців, напад в Парижі здійснив виходець з Чечні 1997 року народження. Батьків нападника затримали для допиту в поліції.

напад в Парижі

Неподалік від місця нападу, Париж, ніч на 13 травня 2018 року

Зловмисник, який в суботу ввечері в Парижі здійснив напад з ножем, вбивши одну людину і поранивши ще чотирьох, є вихідцем з Чечні 1997 року народження. Про це повідомляє агенція AP у неділю, 13 травня, з посиланням на представників слідства. За даними французьких правоохоронців, батьки злочинця були затримані, їх допитують співробітники поліції.

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У треті роковини нападів на редакцію Charlie Hebdo та кошерний супермаркет у Парижі вшанували пам'ять 17 загиблих. Ці атаки стали першими в серії терактів у Франції, які за три роки забрали 241 життя. (07.01.2018)

Під час затримання підозрюваний дістав ушкодження, повідомляють джерела у французькій поліції. Він прямував на північ Франції. (09.08.2017)

Напад було скоєно близько 21.00 за місцевим часом у центрі Парижа, на вулиці Монсіньї, неподалік від будівлі оперного театру. Злочинець, озброєний ножем, атакував кількох людей і вбив 29-річного чоловіка. Під час спроби нападу на правоохоронців, зловмисника застрелив поліцейський.

За даними прокуратури, свідки розповіли, що під час атаки нападник кричав "Аллах акбар". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.

Столиця Франції за останні кілька років неодноразово ставала ціллю нападів терористів. Як зазначає агентство AFP, з 2015 року внаслідок терористичних актів з переважно ісламістським підґрунтям загинуло понад 240 осіб.

 

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