Нападник у Парижі був вихідцем з Чечні - ЗМІ

Зловмисник, який в суботу ввечері в Парижі здійснив напад з ножем, вбивши одну людину і поранивши ще чотирьох, є вихідцем з Чечні 1997 року народження. Про це повідомляє агенція AP у неділю, 13 травня, з посиланням на представників слідства. За даними французьких правоохоронців, батьки злочинця були затримані, їх допитують співробітники поліції.

Напад було скоєно близько 21.00 за місцевим часом у центрі Парижа, на вулиці Монсіньї, неподалік від будівлі оперного театру. Злочинець, озброєний ножем, атакував кількох людей і вбив 29-річного чоловіка. Під час спроби нападу на правоохоронців, зловмисника застрелив поліцейський.

За даними прокуратури, свідки розповіли, що під час атаки нападник кричав "Аллах акбар". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.

Столиця Франції за останні кілька років неодноразово ставала ціллю нападів терористів. Як зазначає агентство AFP, з 2015 року внаслідок терористичних актів з переважно ісламістським підґрунтям загинуло понад 240 осіб.