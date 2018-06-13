 Нападника у фінському Турку засудили до довічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Нападника у фінському Турку засудили до довічного ув'язнення

Суд не повірив заявам нападника щодо того, що він не контролював свої дії. Через напад радикалізованого марокканця торік загинули дві жінки.

Квіти та свічки на місці нападу в Турку, серпень 2017 року

Квіти та свічки на місці нападу в Турку, серпень 2017 року

Фінський суд у п'ятницю, 15 червня, виніс вирок у справі Абдеррахмана Буанана, марокканця, який минулого року зарізав кухонним ножем в Турку двох жінок та поранив ще шістьох. Тоді двоє чоловіків постраждали, коли намагалися допомогти жертвам. Напад 22-річного африканця, якому відмовили в притулку, став першою в історії Фінляндії ісламістською атакою. Його засудили до довічного ув'язнення, повідомляє агенція Reuters.

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Суд дозволив арештувати марокканця, якого підозрюють у вбивстві ножом двох осіб в Турку.

Поліція повідомила про загибель двох жертв нападника в фінському місті Турку, ще шестеро людей поранені. Поки невідомо, чи має напад терористичне підґрунтя. (18.08.2017)

Скоєний у фінському місті Турку напад з ножем, який забрав життя двох людей, поліція розглядає як злочин із "терористичним наміром". Підозрюваний нападник - 18-річний марокканець. (19.08.2017)

"Буанан хотів пов'язати свої злочини з терактами "Ісламської держави". Вони були зчинені аналогічно до інших атак в Європі в останні роки", - йдеться в ухвалі суду. ІД, утім, не брала на себе відповідальність за напад у Турку. Сам обвинувачений заявив, що був "на війні проти жінок". Він сказав, що не контролював себе, але суд визнав його свідомим своїх вчинків. Довічне ув'язнення у Фінляндії означає від 12 до 20 років у в'язниці.

З 2015 по 2016 рік Буанан, який підробив документи і зменшив свій вік на чотири роки, мешкав у німецькому Гамбурзі і федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. У листопаді 2015 року він був затриманий в Гамбурзі, коли намагався проїхати на потягу без квитка. У нього не було посвідчення особи, і поліція зняла його відбитки пальців. Наприкінці весни 2016 року прибув до Фінляндії в якості прохача притулку і отримав відмову на своє прохання в кінці того ж року. За певний час до нападу піддався впливові пропаганди "Ісламської держави" та радикального ісламізму, написав маніфест і зачитав його на відео перед Кафедральним собором Турку.

Турку - прибережне місто на захід від столиці, Гельсінкі

Турку - прибережне місто на захід від столиці, Гельсінкі

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