Нападника у фінському Турку засудили до довічного ув'язнення

Фінський суд у п'ятницю, 15 червня, виніс вирок у справі Абдеррахмана Буанана, марокканця, який минулого року зарізав кухонним ножем в Турку двох жінок та поранив ще шістьох. Тоді двоє чоловіків постраждали, коли намагалися допомогти жертвам. Напад 22-річного африканця, якому відмовили в притулку, став першою в історії Фінляндії ісламістською атакою. Його засудили до довічного ув'язнення, повідомляє агенція Reuters.

"Буанан хотів пов'язати свої злочини з терактами "Ісламської держави". Вони були зчинені аналогічно до інших атак в Європі в останні роки", - йдеться в ухвалі суду. ІД, утім, не брала на себе відповідальність за напад у Турку. Сам обвинувачений заявив, що був "на війні проти жінок". Він сказав, що не контролював себе, але суд визнав його свідомим своїх вчинків. Довічне ув'язнення у Фінляндії означає від 12 до 20 років у в'язниці.

З 2015 по 2016 рік Буанан, який підробив документи і зменшив свій вік на чотири роки, мешкав у німецькому Гамбурзі і федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. У листопаді 2015 року він був затриманий в Гамбурзі, коли намагався проїхати на потягу без квитка. У нього не було посвідчення особи, і поліція зняла його відбитки пальців. Наприкінці весни 2016 року прибув до Фінляндії в якості прохача притулку і отримав відмову на своє прохання в кінці того ж року. За певний час до нападу піддався впливові пропаганди "Ісламської держави" та радикального ісламізму, написав маніфест і зачитав його на відео перед Кафедральним собором Турку.

Турку - прибережне місто на захід від столиці, Гельсінкі