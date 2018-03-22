 Нападника в лондонському метро засудили до довічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Нападника в лондонському метро засудили до довічного ув'язнення

Нападника, який у вересні 2017 року вчинив теракт на станції лондонського метро, суд засудив до довічного ув'язнення. 18-річний хлопець змайстрував вибухівку власноруч за інструкціями в інтернеті.

Біля місця вибуху на станції лондонського метро

Біля місця вибуху на станції лондонського метро (архівне фото)

Лондонський суд у п'ятницю, 23 березня, засудив до довічного ув'язнення нападника, що скоїв теракт на станції метро британської столиці у вересні 2017 року. Засуджений Ахмед Хасан може сподіватися на дострокове звільнення не раніше, ніж через 34 роки, зазначає агенція dpa.

Під час засідання обвинувачуваний намагався переконати суд, що не прагнув убивати, а хотів лише пережити ситуацію, якою надихнувся з пригодницьких фільмів. Однак суддя залишився переконаним у тому, що Хасан хотів спричинити "якомога більше смертей і кривавої розправи".

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Після теракту в Лондонському метро в Скотленд Ярді заявили про перший "значний арешт". Затриманим підозрюваним виявився 18-річний хлопець. (16.09.2017)

Поліція Великобританії затримала ще двох осіб, яких підозрюють в організації вибуху в метро в Лондоні. (20.09.2017)

Нагадаємо, 15 вересня минулого року 18-річний біженець з Іраку приніс відро із вибухівкою до переповненого вагона потягу на станції лондонського метро "Парсонс-Грін". Унаслідок вибуху постраждали кілька десятків людей, однак обійшлося без смертей, оскільки вибуховий пристрій спрацював лише частково.

Хлопець скористався відпусткою своїх опікунів, щоб, як повідомляється, сконструювати саморобну бомбу вагою понад два кілограми, начинену голками, ножами та викрутками. Згідно з вироком, інструкцію він шукав в інтернеті, а деталі купував в інтернеті.

Поліція класифікувала інцидент як теракт. Про свою відповідальність за напад тоді заявило терористичне угруповання "Ісламська держава".

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