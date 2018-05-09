Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея)

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

Суперечка з Netflix

Дещо зіпсувала відкриття фестивалю суперечка з провайдером Netflix. Йдеться про те, як і де фільми з'являтимуться після фестивалю. Канни вимагають, щоб це було у Франції, а Netflix наполягає, щоб на його платформі ексклюзивно для їхніх підписників. Суперечку так і не вирішили. Netflix не буде присутній на фестивалі.

Автор: Йохен Кюртен, Максим Драбок