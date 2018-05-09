Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея)

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триває з 8 по 19 травня.
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