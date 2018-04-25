Найпопулярніша партія Італії закликає до перевиборів

Лідер найбільшої в Італії партії "Рух п'яти зірок" (M5S) Луїджі Ді Майо в понеділок, 30 квітня, закликав провести в країні повторні парламентські вибори, передає агенція dpa. Він заявив, що сподівання сформувати коаліцію з радикальною партією "Ліга Півночі" або Демократичною партією (ДП) ні до чого не призвели. "Для мене іншого рішення не існує: ми повинні знову проголосувати якомога швидше", - написав Ді Майо на своїй сторінці в Facebook.

Він також запросив лідера "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні приєднатися до цього заклику й вимагати від президента країни Серджо Маттарели розпустити парламент, що дозволило би провести нові вибори в червні.

Нагадаємо, що Демократична партія мала обговорити можливість коаліційних переговорів із M5S на цьому тижні. Однак ввечері в неділю, 29 квітня, колишній прем'єр-міністр Італії, екс-голова Демократичної партії Маттео Ренці в телевізійному інтерв’ю заявив, що партія не робитиме цього. "Ми можемо зустрітися з M5S, але ми не можемо проголосувати за їхній уряд", - заявив він, зазначивши, що для ДП краще було би перейти до опозиції.

Парламентські вибори в Італії відбулись 4 березня. На них лівопопулістська партія "Рух п'яти зірок" набрала 32 відсотки голосів виборців. Партії "Ліга Півночі", "Вперед, Італіє" та націоналістична політична сила "Брати Італії" сукупно отримали 37 відсотків голосів, а ДП - 19 відсотків. Формування уряду ускладнилось тим, що жодна із сил не набрала достатньої кількості голосів.