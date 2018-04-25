 Найпопулярніша партія Італії закликає до перевиборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Найпопулярніша партія Італії закликає до перевиборів

За два місяці, що минули після парламентських виборів, італійські партії не змогли сформувати уряд. Лідер найпопулярнішої в країні партії "Рух п’яти зірок" вимагає проведення повторного голосування.

Лідер Руху п'яти зірок Луїджі Ді Майо вимагає перевиборів

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо вимагає перевиборів

Лідер найбільшої в Італії партії "Рух п'яти зірок" (M5S) Луїджі Ді Майо в понеділок, 30 квітня, закликав провести в країні повторні парламентські вибори, передає агенція dpa. Він заявив, що сподівання сформувати коаліцію з радикальною партією "Ліга Півночі" або Демократичною партією (ДП) ні до чого не призвели. "Для мене іншого рішення не існує: ми повинні знову проголосувати якомога швидше", - написав Ді Майо на своїй сторінці в Facebook.

Він також запросив лідера "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні приєднатися до цього заклику й вимагати від президента країни Серджо Маттарели розпустити парламент, що дозволило би провести нові вибори в червні.

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Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції для формування італійського уряду? DW з'ясовувала. (23.03.2018)

Перша спроба сформувати уряд в Італії через місяць після парламентських виборів провалилася. Президент країни Серджо Маттарела оголосив другий раунд переговорів. (05.04.2018)

Нагадаємо, що Демократична партія мала обговорити можливість коаліційних переговорів із M5S на цьому тижні. Однак ввечері в неділю, 29 квітня, колишній прем'єр-міністр Італії, екс-голова Демократичної партії Маттео Ренці в телевізійному інтерв’ю заявив, що партія не робитиме цього. "Ми можемо зустрітися з M5S, але ми не можемо проголосувати за їхній уряд", - заявив він, зазначивши, що для ДП краще було би перейти до опозиції.

Парламентські вибори в Італії відбулись 4 березня. На них лівопопулістська партія "Рух п'яти зірок" набрала 32 відсотки голосів виборців. Партії "Ліга Півночі", "Вперед, Італіє" та націоналістична політична сила "Брати Італії" сукупно отримали 37 відсотків голосів, а ДП - 19 відсотків. Формування уряду ускладнилось тим, що жодна із сил не набрала достатньої кількості голосів.
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