 Найпопулярніша відеогра: як на ній заробляють (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.06.2018

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Економіка

Найпопулярніша відеогра: як на ній заробляють (відео)

У Fortnite Battle Royal можуть змагатися між собою до 100 гравців одночасно. Продажем зброї та спорядження на ній заробляють сотні мільйонів євро на місяць.

DW Sendung Shift Fortnite Battle Royal (Epic Games)

100 користувачів одночасно починають грати та висаджуються з парашутами на острові: політ вигляждає ще більш-менш ідилічно. Але далі починаються "битви". Останній, хто залишиться живий, стає переможцем. Такі прості правила у найпопулярнішій на сьогодні відеогрі в світі: Fortnite Battle Royale. Понад 60 мільйонів людей зареєстровані в додатку. Вхід нічого не коштує. Але ті, хто хоче мати особливі озброєння або спорядження, мають добряче розкошелитися.   
 

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