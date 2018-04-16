"Найманці Сороса", або Вендетта Віктора Орбана

Після переконливої перемоги на парламентських виборах в Угорщині партії "Фідес" прем'єра країни Віктора Орбана він поновив наступ на американського мільярдера Джорджа Сороса та його організації, які діють в країні.

Минулого тижня проурядовий тижневик Figyelö опублікував на двох сторінках список з-понад 200 імен угорських академіків, журналістів та співробітників неурядових організацій, яких називають "найманцями" Джорджа Сороса. Список, до речі, так і назвали: "Люди спекулянта". У супровідній статті йдеться про те, що цих осіб "вдалось індентифікувати" як таких, "хто працює на спекулянта в угорській мережі".

У списку наведені імена доцентів та професорів, які викладають у Центральноєвропейському університеті Будапешта. Більшість з них фінансуються з фонду Сороса "Відкрите суспільство". Також серед тих, "хто працює на спекулянта", співробітники кількох неурядових організацій, серед яких Угорський Гельсінський комітет, "Товариство прав свободи" (TASZ), а також угорська секція міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

У орбанівському списку "ворогів Угорщини" також журналісти, як от увесь склад редакції порталу розслідувань Direkt36. Це видання останні три роки публікувало матеріали про корупцію у колах, наближених до Віктора Орбана, та у партії "Фідес", які ставали предметом розслідувань Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).

Серед ворогів угорської влади названі також ліберальні та консервативні політики та економісти, навіть ті, які раніше спрівпрацювали з партією "Фідес", як от Аттіла Хікан (Attila Chikan), який був міністром економіки у першому уряді Орбана у 1998-1999 роках.

Список як спроба залякування

Публікація списку "ворогів Угорщини" одразу стала предметом медійної уваги та великого обурення серед тих, хто у ньому згаданий. Великий новинний портал index.hu написав, що формування списків уявних ворогів держави нагадує про драматичні часи націонал-соціалізму та комунізму. Ректор Центральноєвропейського університету Міхаель Ігнатьєв заявив, що публікація такого списку є "негідною" та "кричущою спробою залякування, яка становить небезпеку для академічної свободи, а тому й для усієї академічної діяльності Угорщини".

Шоковані й численні співробітники неурядових організацій, які опинились серед "ворогів Угорщини". Співголова Угорського Гельсінського комітету Марта Пардаві в інтерв'ю DW зазначила, що публікація такого списку є "шокуючою" та "радикальною", а також "примітивним створенням образу ворога".

Віктор Орбан посилює наступ на на Джорджа Сороса

Спосіб, у який Figyelö опублікував цей список - шрифтом білого кольору на чорному тлі - фактично не залишає майже жодних сумнівів у тому, що таким чином відбувається спроба залякування. Також політичний контекст свідчить, що список не є випадковим продуктом занадто затятих прихильників партії "Фідес". Протягом багатьох років Віктор Орбан робить Джорджа Сороса, який має угорсько-єврейське походження, центром своїх кампаній та політичних нападів.

У минулому Орбан, як і ціла низка інших членів угорського уряду та членів партії "Фідес", був стипендіатом фонду Сороса. Сьогодні він стверджує, що Сорос хоче знищити угорську націю та християнську ідентичність Європи шляхом переселення мільйонів мігрантів з мусульманських країн. І одним з інструментів Сороса, на думку Орбана, є оплачувані ним "найманці". Наприкінці березня Орбан в одному зі своїх відеопослань сказав, що угорському уряду відомі імена "двох тисяч найманців Сороса", і дав зрозуміти, що за ними стежитимуть.

"Вороги нації"

Тижневик Figyelö - чия назва, що з угорської перекладається як "оглядач", після публікації списку набула очевидної цинічної конотації - належить дослідниці історії Марії Шмідт. Вона є ідейною натхненницею "Фідес", а також часто випробовує політичні "мінні поля" для Орбана. На початку 2017 року стаття у Figyelö дала поштовх для ухвалення закону, який має служити для заборони в Угорщині Центральноєвропейського університету (CEU), який заснований Соросом.

У цьому зв'язку політолог Аттіла Тібор Надь з будапештського аналітичного центру Méltányosság оцінює публікацію списку як підготовку до ухвалення на початку травня пакету законів під умовною назвою "Стоп Сорос". Цими законами в країні має бути обмежена діяльність неурядових організацій, які "сприяють нелегальній міграції". "Публікацією імен осіб, які, поміж іншого, усі без винятку є критиками уряду, намагаються конкретизувати образ ворога. Це є продовженням кампанії проти Сороса, що мало кого дивує", - зауважив політолог.

Орбан та його європейські друзі

Аттіла Тібор Надь, як і багато інших оглядачів, наголошує, що політична ескалація в Угорщині вийшла на новий рівень. Це, на його думку, має призвести що проведення дискусії в Євросоюзі, і насамперед у Європейській народній партії (ЄНП), до лав якої входить і "Фідес", щодо того, яким чином далі поводитись із Орбаном.

Минулого четверга, 12 квітня, євродепутатка від нідерландських "зелених" Джудіт Саргентіні представила у Європейському парламенті критичний звіт щодо ситуації з демократією в Угорщині. В ЄНП після перемоги Орбана на виборах знову почалась запекла суперечка щодо "за" та "проти" виключення "Фідес" зі складу ЄНП. Керівник фракції ЄНП, представник німецького Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер (Manfred Weber) виступає категорично проти цього. На його думку, взаємодіяти з Орбаном можна буде краще, якщо його партія залишиться членом ЄНП. Марта Пардаві з Угорського Гельсінського комітету критикує цю позицію. "Усі західні політики, які досі у будь-який спосіб захищають Орбана, повинні усвідомити, на якому політичному шляху перебуває Угорщина", - зауважує вона.

Тим часом видання Figyelö анонсувало про свої плани продовжувати оприлюднювати нові імена. Тижневик між іншим вибачився за те, що до першого списку також потрапили імена кількох людей, які вже померли. У виданні також вважають, що "істерія" та "цунамі занепокоєнь", які були спричинені списком, не мають під собою підстав та є незрозумілими. У Figyelö також порадили людям, які хочуть, щоб їх було викреслено зі списку або додано до нього, написати відповідний електронний лист до реакції.