Найбільший конвой з евакуйованими повстанцями залишив Східну Гуту

Приблизно сто автобусів вивезли зі Східної Гути понад 6700 повстанців та цивільних осіб у ніч на вівторок, 27 березня. Про це повідомило сирійське державне ініформаційне агентство SANA. Цю інформацію підтвердили також у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Це найбільший на сьогодні конвой, що залишив утримуваний раніше повстанцями район неподалік столиці Сирії Дамаска. 24 березня зі Східної Гути вже було евакуйовано близько тисячі осіб, а 25 березня - понад п'ять тисяч. Цих людей перевозять до регіону Ідліб на півночі Сирії, який досі контролюють сили, опозиційні до сирійського президента Башара Асада.

Відступ повстанців є наслідком угоди, якої було досягнуто 23 березня між представниками ісламістського угруповання "Файлак ар-Рахман" і сирійської армії. Раніше схожу угоду про евакуацію уклало з сирійським режимом інше ісламістське угруповання "Ахрар аш-Шам", яке погодилося залишити місто Хараста. У результаті цього у суботу, 24 березня, сирійська армія та її союзники здобули повний контроль над цим містом.

Нагадаємо, що наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги регіону, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням. Від його початку, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб. Нині підконтрольним Башару Асаду силам вдалося заволодіти щонайменше 90 відсотками території Східної Гути. За даними сирійських державних ЗМІ, протягом останніх кількох тижнів регіон покинуло понад 105 тисяч мирних жителів.