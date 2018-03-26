 Найбільший конвой з евакуйованими повстанцями залишив Східну Гуту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

Найбільший конвой з евакуйованими повстанцями залишив Східну Гуту

Східну Гуту залишив найбільший на сьогодні конвой з евакуйованими повстанцями та цивільними особами. Сто автобусів вивезли з району понад 6700 осіб.

Евакуація зі Східної Гути

Евакуація зі Східної Гути

Приблизно сто автобусів вивезли зі Східної Гути понад 6700 повстанців та цивільних осіб у ніч на вівторок, 27 березня. Про це повідомило сирійське державне ініформаційне агентство SANA. Цю інформацію підтвердили також у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Це найбільший на сьогодні конвой, що залишив утримуваний раніше повстанцями район неподалік столиці Сирії Дамаска.  24 березня зі Східної Гути вже було евакуйовано близько тисячі осіб, а 25 березня - понад п'ять тисяч. Цих людей перевозять до регіону Ідліб на півночі Сирії, який досі контролюють сили, опозиційні до сирійського президента Башара Асада.

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Турецька армія заявляє про повне захоплення сирійського району Афрін, повідомляють державні ЗМІ в Анкарі. Між тим правозахисники вимагають виходу турецьких військ з регіону. (25.03.2018)

Сотні осіб, включаючи сирійських повстанців та членів їхніх сімей, покинули Східну Гуту та вирушили до провінції Ідліб. Сили Башара Асада тим часом взяли під контроль близько 90 відсотків території Східної Гути. (25.03.2018)

Відступ повстанців є наслідком угоди, якої було досягнуто 23 березня між представниками ісламістського угруповання "Файлак ар-Рахман" і сирійської армії. Раніше схожу угоду про евакуацію уклало з сирійським режимом інше ісламістське угруповання "Ахрар аш-Шам", яке погодилося залишити місто Хараста. У результаті цього у суботу, 24 березня, сирійська армія та її союзники здобули повний контроль над цим містом.

Нагадаємо, що наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги регіону, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням. Від його початку, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло понад 1,6 тисячі осіб. Нині підконтрольним Башару Асаду силам вдалося заволодіти щонайменше 90 відсотками території Східної Гути. За даними сирійських державних ЗМІ, протягом останніх кількох тижнів регіон покинуло понад 105 тисяч мирних жителів.

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  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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