 НАЗК обрала новим головою Олександра Мангула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

НАЗК обрала новим головою Олександра Мангула

Олександра Мангула обрали головою Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) терміном на два роки. За нього проголосували 4 з 5 членів НАЗК.

НАЗК обрала новим головою Олександра Мангула

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) обрало своїм головою Олександра Мангула. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні агентства в середу, 28 березня. За кандидатуру Мангула проголосували 4 з 5 членів НАЗК. Його обрано головою на два роки, строк його повноважень розпочнеться 29 березня.

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Членом НАЗК Мангул став 17 січня 2018 року. З квітня 2015 року по лютий 2018 року Мангул обіймав посаду голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області, на яку його призначив президент України Петро Порошенко.

У 1999 році Мангул здобув диплом спеціаліста в Таврійській державній агротехнічній академії за спеціальністю "економіст", а в 2004 році закінчив Національну академію державного управління при президенті. У 1997-1999 роках Мангул працював на Мелітопольському олійноекстракційному заводі, а в 1999-2009 роках - у міністерстві економіки. У 2009-2010 році працював у Державному комітеті з питань регуляторної політики й підприємництва, в 2010-2013 роках - знову в міністерстві економіки, а в 2013-2014 роках - заступником голови правління на лисичанському склозаводі "Пролетар".

Нагадаємо, в середу, 28 березня, сплив дворічний строк повноважень голови НАЗК Наталі Корчак.
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