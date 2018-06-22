Названі найдорожчі для життя країни ЄС

Ціни на споживчі товари та послуги у Німеччині в 2017 році були на п'ять відсотків вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС, повідомило у п'ятницю, 22 червня, німецьке Федеральне відомство статистики. У більшості країн-сусідок ФРН, як і раніше, рівень цін вищий, тоді як у Польщі та Чехії товари та послуги коштують значно менше. У Німеччині відносно дешевими є алкоголь та тютюнові вироби (96 відсотків від середньоєвропейського рівня).

Найдорожчою країною в Євросоюзі є Данія, де рівень цін на 41,5 відсотка вищий за середньоєвропейський. Це відчутно і для гостей країни, позаяк продукти харчування, проживання в готелях, як і страви в кафе та ресторанах коштують вполовину більше за середній показник в ЄС. До "дорогих" країн ЄС також можна віднести Люксембург (рівень цін на 27 відсотків вищий за середній в ЄС), Швецію (на 25), Ірландію (на 25), Фінляндію (на 22). Дорожчі за Німеччину й сусідні з нею Нідерланди та Бельгія (на 12 і 11 відсотків відповідно), а також Франція та Австрія - на дев'ять та вісім відсотків.

Ще дорожчими країнами виявилися європейські держави поза межами ЄС: Ісландія (66 відсотків), Швейцарія (59) та Норвегія (43).

Найдешевшою країною Євросоюзу залишається Болгарія, де споживач за придбання певного набору товарів та послуг повинен сплатити приблизно половину від середньоєвропейського рівня.

Ці результати базуються на даних Євростату з врахуванням паритетів купівельної спроможності на основі порівняльних цін.