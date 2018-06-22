 Названі найдорожчі для життя країни ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Названі найдорожчі для життя країни ЄС

Найдешевшою країною Євросоюзу, за статистикою, є Болгарія, найдорожчою - Данія. А от у ФРН алкоголь та тютюн дещо дешевші за середньоєвропейські показники.

300-грамова упаковка помідорів чері у німецькому супермаркеті

300-грамова упаковка помідорів чері у німецькому супермаркеті

Ціни на споживчі товари та послуги у Німеччині в 2017 році були на п'ять відсотків вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС, повідомило у п'ятницю, 22 червня, німецьке Федеральне відомство статистики. У більшості країн-сусідок ФРН, як і раніше, рівень цін вищий, тоді як у Польщі та Чехії товари та послуги коштують значно менше. У Німеччині відносно дешевими є алкоголь та тютюнові вироби (96 відсотків від середньоєвропейського рівня).

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За розмірами мінімальної заробітної плати Німеччина посідає п'яте місце в ЄС. Як повідомляє Євростат, середній показник мінімальної зарплати становить у ФРН 1498 євро на місяць.

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Найдорожчою країною в Євросоюзі є Данія, де рівень цін на 41,5 відсотка вищий за середньоєвропейський. Це відчутно і для гостей країни, позаяк продукти харчування, проживання в готелях, як і страви в кафе та ресторанах коштують вполовину більше за середній показник в ЄС. До "дорогих" країн ЄС також можна віднести Люксембург (рівень цін на 27 відсотків вищий за середній в ЄС), Швецію (на 25), Ірландію (на 25), Фінляндію (на 22). Дорожчі за Німеччину й сусідні з нею Нідерланди та Бельгія (на 12 і 11 відсотків відповідно), а також Франція та Австрія - на дев'ять та вісім відсотків. 

Ще дорожчими країнами виявилися європейські держави поза межами ЄС: Ісландія (66 відсотків), Швейцарія (59) та Норвегія (43).

Найдешевшою країною Євросоюзу залишається Болгарія, де споживач за придбання певного набору товарів та послуг повинен сплатити приблизно половину від середньоєвропейського рівня.

Ці результати базуються на даних Євростату з врахуванням паритетів купівельної спроможності на основі порівняльних цін.

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Мінімальна зарплатня в країнах ЄС

Аудіо й відео до теми

Мінімальна зарплатня в країнах ЄС  

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