 НАБУ і ГПУ проти САП: Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.03.2018
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Україна

НАБУ і ГПУ проти САП: Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького

НАБУ обвинуватило Назара Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Звільнити його вимагає генпрокурор Юрій Луценко. Тим часом сам Холодницький усі обвинувачення відкидає.

У кабінеті Назара Холодницького були встановлені жучки НАБУ

У кабінеті Назара Холодницького були встановлені "жучки" НАБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник практично одночасно заявили про вимогу звільнити з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Атака з двох флангів

У п'ятницю, 30 березня, Юрій Луценко повідомив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) з проханням розглянути питання про зняття Назара Холодницького з посади керівника САП. "У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за підписами Генерального прокурора та директора НАБУ сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків", - написав Луценко на своїй офіційній сторінці у  Facebook. Цього ж дня Генеральна прокуратура викликала Холодницького на допит.

Практично одночасно з заявою Луценка на сайті українського видання "Дзеркало тижня" вийшло розлоге інтерв'ю з директором НАБУ Артемом Ситником, у якому він розповів, як НАБУ встановило "жучки" в кабінетному акваріумі Назара Холодницького та місяць прослуховувала його розмови.

Ситник закидає Холодницькому  зокрема "злив" інформації про заплановані обшуки НАБУ і тиск на підлеглих прокурорів. "По-перше, мова йде про злив інформації про заплановані обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень", - стверджує директор НАБУ. Він розповів також, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться докази тиску на суд для ухвалення незаконних рішень, зокрема, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуку у "особи, яка є другом Холодницького". Крім того, за словами Ситника, зафіксовано підбурювання Холодницьким свідка до надання неправдивих свідчень.

Відповідь Холодницького

Сам Назар Холодницький на екстрено зібраному брифінгу у п'ятницю всі звинувачення відкинув і запевнив, що не боїться свого звільнення. Він показав заяву на звільнення, яку, за його словами, написав ще 2 грудня 2015 року, коли був призначений на посаду керівника САП. "Я відставки, звільнення не боюсь. Я переживаю, що буде далі з антикорупційною боротьбою", - запевнив Холодницький, зазначивши, що Антикорупційною прокуратурою буде фактично керувати генпрокурор в разі звільнення керівника САП.

DW.COM

До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшло звернення від генпрокурора України Юрія Луценка з проханням розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади керівника САП. (30.03.2018)

Директор НАБУ Артем Ситник назвав провокативними повідомлення ЗМІ про те, що бюро прослуховувало керівника САП Назара Холодницького. (21.03.2018)

Холодницький зауважує, що ще не бачив дисциплінарну скаргу, яку на нього написали генпрокурор та директор НАБУ, однак бажає її оприлюднення разом з усіма записами, зробленими у його кабінеті, а не вирвані з контексту його фрази. "Я буду наполягати на публічному розгляді цієї скарги і обіцяю відповісти на кожне слово", - пообіцяв керівник САП. При цьому він не виключає, що почути там можна буде і нецензурне спілкування, у тому числі й з підлеглими, при обговоренні якихось проваджень. "Але вибачте, наше брудне болото корупції білими рукавичками вичистити важко. Така в нас робота. Але публічно ви не почуєте від мене лайку", - зауважив Холодницький. 

Він підозрює, що ГПУ та НАБУ узгоджували свої позиції щодо нього. "Інтерв'ю (Артема Ситника із обвинуваченнями на адресу Холодницького - Ред.) стало сюрпризом, бо воно з'явилося за 15 хвилин після появи інформації, що пішла на КДКП… Тобто видно, що воно готувалося заздалегідь", - вважає антикорупційний прокурор.

При цьому Холодницький заявив, що йому також пропонували працювати проти НАБУ, але він на це не погодився, на відміну від відомства Ситника, яке, на думку керівника САП, погодилось працювати проти нього. Разом з тим, на запитання журналістів, хто саме пропонував йому працювати проти НАБУ,  Холодницький не уточнив.
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У кабінеті Назара Холодницького були встановлені жучки НАБУ

Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького

НАБУ обвинуватило Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Той усі обвинувачення відкидає. 

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