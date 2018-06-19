 НАБУ: Призначення Жебрівського аудитором бюро суперечить закону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

НАБУ: Призначення Жебрівського аудитором бюро суперечить закону

Призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України не відповідає вимогам закону, заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Артем Ситник заявив про те, що призначення Павла Жебрівського суперечить закону

Артем Ситник заявив про те, що призначення Павла Жебрівського суперечить закону

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вважає, що призначення Павла Жебрівського на посаду аудитора НАБУ не відповідає закону. "Він не відповідає критеріям, визначеним статтею 26 закону про НАБУ", - заявив директор бюро Артем Ситник, передає агенція "Українські новини". За його словами, зокрема, йдеться про брак у Жебрівського міжнародного досвіду.

Про невідповідність досвіду Жебрівського закону заявив і Центр протидії корупції. Активісти-антикорупціонери повідомили, що, згідно з офіційною біографією, він не має досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, чого вимагає стаття 26 закону про НАБУ.

За даними антикорупціонерів, призначення аудитора НАБУ з порушенням закону може бути оскаржене в суді. "Саме тому, якщо інформація про наявність у нього закордонного чи міжнародного досвіду не буде підтверджена документами, ми підемо з колективним позовом від антикорупційних громадських організацій до суду", - заявила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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Президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). (20.06.2018)

Нагадаємо, що 19 червня президент України Петро Порошенко включив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту НАБУ.

Згідно з даними офіційної біографії, Жебрівський був підприємцем, депутатом Верховної Ради України, обіймав посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації. В 2014 році протягом півроку служив сержантом у зоні АТО. Після цього він майже півроку очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. 

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