НАБУ: Затримано на хабарі співробітника СБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у вівторок, 24 квітня, викрили посадовця СБУ на отриманні ним неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тисячі доларів США. Про це повідомила прес-служба НАБУ у середу, 25 квітня. Ідеться про співробітника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області.

За матеріалами кримінального провадження, посадовець СБУ одержав від посередників гроші за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб. За цими даними, хабар передавали двома частинами, а затримали посадовця під час одержання другої частини суми в розмірі 36 тисяч доларів. Детективи НАБУ переконані, що викрита особа могла діяти в складі злочинного угруповання.

Директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу в Києві в середу, 25 квітня, повідомив журналістам, що затриманого співробітника СБУ підозрюють у покриванні нелегальних мігрантів. "Під час обшуку серед іншого було виявлено речовину, схожу на наркотик. (Співробітник СБУ - Ред.) отримав 47,5 тисячі доларів. Вимагав гроші за видачу документів на право проживання в Україні... Брав по 3 тисячі доларів", - цитує слова Ситника агентство "Інтерфакс".

Окрім того, з метою документування можливої протиправної діяльності організованої групи детективами НАБУ проведено обшуки за місцем роботи затриманого, у помешканнях осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, а також у Дніпровському управлінні поліції ГУ НП у місті Києві.

Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила, що СБУ надає "повне сприяння НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного главку". Про це Гітлянська написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її інформацією, з червня 2015 року в СБУ розпочато роботу з очищення спецслужби "від зрадників та корупціонерів". "За три роки нами зареєстровано 89 кримінальних проваджень щодо співробітників служби, 26 з них уже передано до суду, по 21 є вироки", - повідомила вона, зазначивши, що СБУ зацікавлена в якнайшвидшому очищенні своїх лав.