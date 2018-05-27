Мітингарі в Тбілісі обіцяють домагатися відставки прем'єра Квірікашвілі

Учасники акцій протесту в грузинському Тбілісі обіцяють продовжувати мітинг перед будівлею парламенту аж до відставки прем'єр-міністра країни Георгія Квірікашвілі. Утім, багатотисячне зібрання розійшлося через сильну зливу в ніч на п'ятницю, 1 червня, організатори обіцяють цього ж дня поновити акцію, передає агенція "Інтерфакс".

Незадоволення у Тбілісі почалося через справу про вбивство двох підлітків наприкінці минулого року. Батько одного з убитих, Заза Саралідзе, напередодні звинуватив прокуратуру в необ'єктивності і приховуванні вбивць, які, на його думку, перебувають на волі та покриваються впливовими родичами. Він закликав суспільство і всі політичні сили в країні приєднатися до протесту. Через протест головний прокурор Грузії Іраклій Шотадзе у четвер, 31 травня, пішов у відставку. Того ж дня ввечері учасники мітингу не дали виступити прем'єр-міністру Грузії Георгій Квірікашвілі. Натовп скандував: "Геть!".

Мітингарі в Тбілісі не дали виступити прем'єру Квірікашвілі, вимагаючи його відставки

Згодом прем'єр пообіцяв, що розслідування буде проведено об'єктивно. Випадок на мітингу він назвав провокацією. Квірікашвілі пообіцяв, що МВС країни поверне з прокуратури справу про вбивство двох підлітків, її куруватиме безпосередньо очільник відомства Георгій Гахарія.

Убивство школярів

Незадоволення грузин викликало рішення суду 31 травня, який не знайшов винних у вбивстві одного з двох старшокласників у грудні 2017 року. Вбивство двох школярів - Левана Дадунашвілі і Давида Саларідзе - за даними прокуратури сталося через ножові поранення під час масової бійки старшокласників двох тбіліських шкіл. Були затримані двоє учасників бійки. Слідство встановило, що обидва вбивства були здійснені двома ножами, які належали затриманим. Однак у четвер Тбіліський міський суд не встановив факту вбивства затриманими Саларідзе, який отримав 12 колотих ран.