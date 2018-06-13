Місяць голодування Сенцова: євродепутати закликають зупинити ГУЛАГ

Український режисер Олег Сенцов перебуває у російському ув'язненні вже більше чотирьох років. А після оголошення ним безстрокового голодування міжнародна спільнота намагається дедалі активніше виступати за його звільнення. Так, 14 червня, рівно через місяць після початку Сенцовим голодного страйку, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою до влади Росії звільнити українця. За неї проголосували 485 депутатів, проти - 76, утрималися - 66.

Заклик до нових санкцій

Цією резолюцією Європарламент "вимагає, щоб російська влада негайно та без жодних умов відпустила Олега Сенцова та усіх інших громадян України, незаконно затриманих у Росії та на Кримському півострові". Зараз таких українців-політв'язнів більше 70 осіб.

Євродепутати вказують на низку порушень, які російська влада вчинила щодо Сенцова: поводилася з ним як з російським громадянином попри його громадянство України, імовірно, застосовувала щодо нього тортури, аби вибити зізнання. Крім того, вирок виніс суд, юрисдикцію якого ЄС не визнає, причому з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя. Єврокомісар Мігель Каньєте під час дебатів наголосив, що "слідчі не змогли знайти жодних доказів" організації Сенцовим "терактів".

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Резолюція привертає увагу і до інших українських політичних в'язнів у РФ, зокрема затриманого разом з Сенцовим Олександра Кольченка, а також активіста Володимира Балуха, який проводить голодування ще з 19 березня. Крім того, Європарламент засудив порушення Росією міжнародного права у Криму, включно з "насадженням російського законодавства, потужною мілітаризацією Кримського півострова, яка загрожує регіональній безпеці, а також масштабні та систематичні порушення прав людини, особливо проти етнічних українців і кримських татар".

Тож євродепутати закликали продовжувати санкції проти Росії, а також розглянути нові обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за затримання та засудження політичних в'язнів.

На захист російських правозахисників

Також у резолюції значна увага приділяється керівнику чеченського офісу правозахисної організації "Меморіал" Оюбу Тітієву. Його арештували у січні цього року начебто за зберігання наркотиків. Ці звинувачення інші правозахисники відкидають як сфабриковані. "Арешт Оюба Тітієва є частиною тренду арештів, атак, залякувань та дискредитації незалежних журналістів та правозахисників, який викликає занепокоєння", - йдеться у резолюції.

Європарламент вимагає від Росії негайно відпустити Тітієва та всіх інших політичних в'язнів. Крім того, депутати очікують від російської влади "припинення залякувань та переслідувань "Меморіалу", його співробітників та інших правозахисників". На додачу до цього парламентарі нагадали Росії, що ЄС неодноразово пропонував експертну допомогу для того, щоб РФ могла слідувати своєму конституційному ладу.

Одностайні дебати

Спершу п'ять найбільших фракцій Європарламенту запропонували кожна по проекту резолюції. Проте згодом їх об'єднали у спільний проект. Тож підтримка була більш ніж очікуваною.

Дебати щодо ситуації з правами людини у Росії виявилися цілковито одностайними. Причина полягає в тому, що у дебатах взагалі не взяли участі представники ні від фракції Лівих, яка зазвичай займає поблажливу до Росії позицію, ні від часто відверто проросійської "Європи націй та свободи", ні від євроскептичної "Європи свободи та прямої демократії".

Фракція Зелених у Європарламенті представила інтерактивну мапу РФ, аби привернути увагу до порушень прав людини в країні

Відновлення ГУЛАГу

Хоча резолюція стосувалася не лише Сенцова, говорили депутати в першу чергу саме про режисера, якого утримують у колонії у місті Лабитнангі, що за Полярним колом. Неподалік розташоване місто Салехард, яке, за словами представника фракції Європейської народної партії (ЄНП) Яроміра Штетіни, є одним із сумнозвісних символів ГУЛАГу, адже під час будівництва залізниці за часів СРСР там загинуло багато політв'язнів. "Кремль знову і знову відновлює ГУЛАГ", - зауважив Штетіна, уточнивши, що раніше там зникли сотні чеченців, тепер же ніхто не знає, скільки зникає кримських татар. "Допоможімо звільнити Сенцова, зупинімо ГУЛАГ!" - закликав своїх колег чеський депутат, чим викликав оплески.

Представник фракції лібералів Пятрас Ауштрявічюс розповів про погодні умови, де розташована колонія "Білий ведмідь", у якій тримають Сенцова: "температура може падати до мінус 50 градусів, сніг досі лежить ще у червні (...) яка символічна назва для місця, де ведмеді почуваються вільно, а люди зазвичай не живуть". Він висловив надію, що Сенцов зможе витримати голодування, а двом його дітям дозволять побачити батька.

Не ставати тлом для фотографій Путіна

Цього ж дня у Росії стартує Чемпіонат світу (ЧС) з футболу. Євродепутатка від Зелених Ребекка Гармс (Rebecca Harms) нагадала слова Сенцова про те, що якщо він помре під час ЧС-2018, то це надасть розголосу питанню звільнення інших заручників Володимира Путіна. За її словами, ця резолюція є намаганням підтримати заклик Сенцова.

Євродепутатка вд Зелених Ребекка Гармс

Раніше низка євродепутатів закликали представників урядів ЄС бойкотувати ЧС. Гармс при цьому наголошувала, що звичайних уболівальників це ніяк не стосується. Євродепутатка Рожа Тун з ЄНП нічого не має проти того, щоб урядовці країн ЄС дивилися футбол. Але допоки Сенцов та інші політв'язні не на свободі, вона закликала їх "не ставати тлом для тріумфальних фотографій Путіна".

"Я щиро сподіваюся, що порушення прав людини та міжнародного права, які стали нормою для Москви, не загубляться у короткочасних радощах, товаришуванні та святкуванні, які по праву супроводжують будь-який чемпіонат світу", - сказав депутат від "Європи консерваторів і реформістів" Чарльз Теннок.

Одразу кілька євродепутатів наголосили на тому, що єдиною причиною ув'язнення Сенцова є те, що він насмілився виступити проти Путіна. "Ми не повинні плекати ілюзій, що вдасться зупинити незаконні дії Кремля за один день, але сьогодні ми можемо спонукати Путіна прочитати рішучий заклик Європарламенту", - підсумував соціал-демократ Тібор Шаньї.