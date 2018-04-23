Місяць арешту Надії Савченко: слідство без сенсаційних результатів

Коли місяць тому генеральний прокурор України просив парламент про зняття недоторканості з народної депутатки Надії Савченко, він запевняв, що слідство має незаперечні докази готування нею теракту у центрі столиці та повалення державної влади в Україні.

Савченко затримали і звинуватили у змові з метою вчинення державного перевороту, організації державного перевороту, замаху на життя державних діячів, терористичного акту, сприянні терористичній діяльності і незаконному поводженню зі зброєю. 23 березня 2018 року суд дав дозвіл на її тримання під вартою.

Однак за місяць з часу тримання Савченко під вартою слідство, судячи з усього, не спромоглося досягти помітного прогресу.

Скромні результати слідства?

Служба безпеки України (СБУ), яка проводить слідчі дії у справі Савченко за підозрою її у підготовці терористичного акту, лише запевнила, що "слідчими СБ України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури у стислі терміни проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень".

Повідомляється про допити підозрюваної, обшуки, проведення експертизи щодо її осудності у Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи та судово-психологічну експертизу Савченко з застосуванням поліграфа (детектора брехні). В офіційному повідомленні на своєму сайті СБУ зазначила, що і Савченко, і волонтер Володимир Рубан, який вважається її спільником, "користуючись своїми процесуальними правами, відмовляються від дачі показань слідству".

Спецслужба повідомляє про тринадцять експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів (…), огляд та аналіз документів і предметів, вилучених за місцями проживання та роботи Рубана та Савченко.

Крім того, СБУ заявила про намір "закінчення досудового розслідування у розумні стислі терміни". Однак сестра Надії Савченко Віра переконана, що слідство явно пробуксовує. Однією з ознак цього вона вважає продовження терміну слідства ще на півроку, хоча раніше генпрокурор Юрій Луценко обіцяв швидке скерування кримінального провадження до суду. "У них просто немає справи, і поліграф не дав потрібного їм результату. Бо якби дав, то вони вже би перед кожною камерою ними трусили", - припустила Віра Савченко у розмові з DW.

Таємні експертизи

Вона зазначила, що запитання сторони захисту не були залучені під час експертизи на поліграфі, а сама ця процедура тривала близько восьми годин. Однак її результати і досі не передані ні адвокату Надії Савченко, ні її рідним. В українській пресі з посиланням на анонімне джерело в СБУ з'явилися повідомлення про те, що громадськість зможе ознайомитися із результатами експертиз тільки в суді, оскільки вони наразі становлять "таємницю слідства". Натомість Віра Савченко висуває іншу версію втаємничення результатів експертизи: "Політичне замовлення на Надю не виконане ані під час психіатричної експертизи, ані під час експертизи на поліграфі. Тому вони всі зараз у відчаї".

Дивитись відео 03:18 Поділитись Чи відвернулися європейські політики від Надії Савченко? (23.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2ut0o Чи відвернулися європейські політики від Надії Савченко? (23.03.2018)

Адвокат Савченко Олег Соловей пояснив, що психіатрична експертиза його підзахисної, яка передувала експертизі на поліграфі, є обов'язковою перевіркою стану осудності, яка призначається у кримінальних провадженнях. Адвокат не виключив, що Савченко визнана осудною, але сказав, що це лише його припущення, бо письмового висновку він не має. "Якщо людина не розуміла, що вона робить, і не осудна, то її відправляють на примусове лікування", - пояснив Соловей.

Протести без громадської підтримки

Віра Савченко підтвердила, що її сестра продовжує голодування на знак протесту. Вона переривала його лише на три дні для проведення експертизи на поліграфі. "Вона скаржиться на болі у шлунку. Але як я не намагалася поговорити з лікарями, які оглядають її в ізоляторі тимчасового утримання, вони уникають спілкування зі мною", - сказала Віра Савченко.

Місяць тому затримання Савченко і Рубана спричинило значний суспільний резонанс, українські телеканали і преса приділяють цій темі достатню увагу з огляду на інтерес глядачів та читачів. Однак у Савченко, схоже, вже немає попередньої суспільної підтримки, адже на заклик Віри Савченко до киян вийти минулої неділі на акцію "Надія є!" на Майдані Незалежності відгукнулося не більше 20 осіб.

Проте заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко продовжує вимагати від влади організації роботи громадської приймальні депутатки Верховної Ради Надії Савченко в ізоляторі тимчасового тримання. На своїй сторінці у Facebook Проторченко написала, що громадяни позбавлені права на прийом та звернення до Надії Савченко і закликала усіх охочих писати заяви до слідчого відділу СБУ з проханням дозволити прийти на прийом до неї.