Міністр фінансів ФРН розраховує на вирішення торговельної суперечки зі США

Міністр фінансів, віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) сподівається на швидке врегулювання торговельної суперечки між ЄС та США. Про це Шольц заявив увечері четверга, 19 квітня, у Вашингтоні після зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом.

"Гадаю, що ми всі спільно працюємо над тим, щоб знайти добре рішення", - сказав Шольц, цитує інформагенція dpa. Він висловив сподівання, що розпочатий діалог дозволить досягти потрібного Євросоюзу та США компромісу. Серед іншого глава німецького мінфіну також вказав на "дух трансатлантичного партнерства" та спільні погляди, що "об'єднують" ЄС та США. Тож він воліє бути "оптимістичним", зазначив Шольц, передає Reuters.

Нагадаємо, США запровадили 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Також до 1 травня не обкладається митом імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

У Євросоюзі сподіваються натомість досягти пільгового безмитного статусу на постійній основі. 27 квітня до Вашингтона прибуде канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Однією з тем її переговорів з президентом США Дональдом Трампом стануть саме торговельні питання.