Міністр економіки ФРН їде в Україну та Росію говорити про "Північний потік-2"

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) планує здійснити візит до Росії і України, повідомляє інформагентство dpa в понеділок, 7 травня, з посиланням на джерела в урядових колах ФРН. За їхньою інформацією, поїздка запланована на 13 і 14 травня.

Очікується, що Альтмаєр обговорить зі своїми російським і українським колегами питання енергетики і економічної політики. Зокрема, головними темами переговорів мають стати майбутнє проекту газопроводу "Північний потік-2" і України як транзитної країни для постачань російського природного газу до Європи, відзначили співрозмовники dpa.

Важливою ​​темою візиту Альтмаєра до Москви мають стати німецько-російські економічні відносини. Повідомляється також, що глава німецького мінекономіки планує взяти участь в підготовці зустрічі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і президента Росії Володимира Путіна, яка має відбутися 18 травня в Сочі.