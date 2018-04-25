 Міністр економіки ФРН їде в Україну та Росію говорити про ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Міністр економіки ФРН їде в Україну та Росію говорити про "Північний потік-2"

Глава мінекономіки Німеччини Петер Альтмаєр планує обговорити зі своїми російським і українським колегами проект газопроводу "Північний потік-2", повідомили джерела dpa в колах уряду Німеччини.

Глава мінекономіки ФРН Петер Альтмаєр

Очільник німецького міністерства економіки Петер Альтмаєр

DW.COM

Представники "Газпрому" запевняють, що отримають у ЄС усі необхідні дозволи. У Лубміні на півночі ФРН уже працюють будівельники. (03.05.2018)

Президент України Петро Порошенко та помічник держсекретаря США Весс Мітчелл обговорили спільні кроки щодо протидії "Північному потоку-2". Мітчелл також заявив, що США подвоять фінансову підтримку кібербезпеки України. (02.05.2018)

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) планує здійснити візит до Росії і України, повідомляє інформагентство dpa в понеділок, 7 травня, з посиланням на джерела в урядових колах ФРН. За їхньою інформацією, поїздка запланована на 13 і 14 травня.

Очікується, що Альтмаєр обговорить зі своїми російським і українським колегами питання енергетики і економічної політики. Зокрема, головними темами переговорів мають стати майбутнє проекту газопроводу "Північний потік-2" і України як транзитної країни для постачань російського природного газу до Європи, відзначили співрозмовники dpa.

Важливою ​​темою візиту Альтмаєра до Москви мають стати німецько-російські економічні відносини. Повідомляється також, що глава німецького мінекономіки планує взяти участь в підготовці зустрічі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і президента Росії Володимира Путіна, яка має відбутися 18 травня в Сочі.

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