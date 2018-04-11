Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр підтримує "Північний потік-2"

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це в понеділок, 16 квітня, повідомило німецьке видання Bild. "Проект газогону "Північний потік-2" - це першочергово проект компаній, які вже отримали дозволи кількох країн, включно з Німеччиною. Дозволи в Німеччині видають відповідні органи, а не федеральний уряд", - заявив Альтмаєр у розмові з журналістами видання.

Міністр також наголосив, що німецький уряд "повністю і безсумнівно візьме до уваги інтереси України". На запитання журналістів видання Bild, чи змінять ставлення німців до проекту "Північний потік-2" дії Росії в Сирії і її підтримка режиму Башара Асада, міністр економіки ФРН зауважив, що ці речі "не треба змішувати". "Ми дали чітко зрозуміти, що Росія відповідальна за ситуацію в Сирії і в Україні. Однак це не значить, що ми маємо створювати джерело напруження на нашому порозі. Імпорт газу з Росії тривав і під час "холодної війни" - і був надійним", - зазначив Альтмаєр.

Нагадаємо, дочірнє підприємство російського газового монополіста "Газпром" Nord Stream 2 має намір почати будівництво в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії. Між тим Німеччина наприкінці березня видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.