Міністр економіки ФРН обіцяв не забувати про Україну

Перед початком переговорів у Сочі між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Росії Володимиром Путіним міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) закликав не забувати про Україну. Йому самому й Меркель важливо, щоби в усьому, що вони роблять, враховувалися інтереси України, заявив міністр в інтерв'ю медіакомпанії ARD в п'ятницю, 18 травня.

На тлі суперечок навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" міністр заявив, що він своїм нещодавнім візитом до Києва хотів показати: "Німеччина нічого не робить проти інтересів України. Ми якраз хочемо досягти того, щоби транзит газу через Україну був гарантований та забезпечений не лише самими Україною та Росією, але й Європейським Союзом".

Нагадаємо, що 18 травня Анґела Меркель зустрічається в російськомі місті Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним. Очікують, що на цій зустрічі будуть обговорювати конфлікт навколо України та енергетичні проблеми, а також вихід США з ядерної угоди з Іраном та війна в Сирії.