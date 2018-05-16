 Міністр економіки ФРН обіцяв не забувати про Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Міністр економіки ФРН обіцяв не забувати про Україну

В усьому, що ми робимо, ми повинні враховувати інтереси України, яка є жертвою агресії, заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.

Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр

Перед початком переговорів у Сочі між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Росії Володимиром Путіним міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) закликав не забувати про Україну. Йому самому й Меркель важливо, щоби в усьому, що вони роблять, враховувалися інтереси України, заявив міністр в інтерв'ю медіакомпанії ARD в п'ятницю, 18 травня.

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Зустріч Анґели Меркель та Володимира Путіна може надати Україні обіцянки транзиту газу з Росії до ЄС її територією попри "Північний потік-2". Питання - як вони будуть закріплені і чи дотримуватиметься їх Москва. (17.05.2018)

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На тлі суперечок навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" міністр заявив, що він своїм нещодавнім візитом до Києва хотів показати: "Німеччина нічого не робить проти інтересів України. Ми якраз хочемо досягти того, щоби транзит газу через Україну був гарантований та забезпечений не лише самими Україною та Росією, але й Європейським Союзом".

Нагадаємо, що 18 травня Анґела Меркель зустрічається в російськомі місті Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним. Очікують, що на цій зустрічі будуть обговорювати конфлікт навколо України та енергетичні проблеми, а також вихід США з ядерної угоди з Іраном та війна в Сирії.

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Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)

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