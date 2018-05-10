Міністр економіки ФРН здійснює візит до Києва

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) ввечері у неділю, 13 травня, прибув з візитом до Києва. Українська столиця - перша зупинка в дводенному турне німецького міністра. Після Києва Альтмаєр відвідає Москву.

Перед відльотом з Берліна міністр зазначив, що під час зустрічей в Україні та Росії має намір агітувати за "загальну концепцію у сфері енергетичної політики". "Метою цієї поїздки є, в умовах напруженої та складної міжнародної ситуації, з'ясування економічних питань з огляду на енергетику та бізнес", - заявив Альтмаєр, цитує агентство dpa. Йдеться, зокрема, про забезпечення поставок енергоносіїв до Європи, додав міністр. За його словами, з цією "загальною концепцією" ЄС, Росія та Україна повинні б навчитися жити.

Після прибуття до Києва Альтмаєр зустрівся з представниками німецького бізнесу, які працюють в Україні. На понеділок, 14 травня, запланована його зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Важливою темою зустрічі буде будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", а також мабутня роль України в транзиті російського газу до ЄС. Альтмаєр запевнив, що важливо гарантувати врахування інтересів України.

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