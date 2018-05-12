 Міністр економіки ФРН заявляє про прогрес у суперечці щодо транзиту газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Міністр економіки ФРН заявляє про прогрес у суперечці щодо транзиту газу

Петер Альтмаєр під час візиту до Москви заявив про шанс на компроміс у питанні збереження в майбутньому транзиту газу Україною. У суперечці між Києвом та Москвою він бачить свою роль як посередника.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр під час візиту до Москви

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр під час візиту до Москви

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр вважає, що є шанс для досягнення у найближчі дні компромісу в суперечці стосовно майбутньої ролі України в транзиті газу з Росії до Європи. Про це він заявив у вівторок, 15 травня, після зустрічі в Москві з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. При цьому політик бачить себе в ролі посередника в жорсткій суперечці між Києвом та Москвою. Очікується, що Альтмаєр ввечері 15 травня в Києві зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, напередодні в Києві Альтмаєр зустрічався з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, де запевнив у підтримці майбутньої ролі України як газової транзитної держави. Міністр економіки ФРН готує зустріч канцлерки Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися 18 травня у Сочі.

Альтмаєр зазначив, що "значний" транзит газу Україною можливий і в майбутньому, і він "оптимістично налаштований" щодо можливості співпраці у формі, в якій співробітництва не існувало в попередні роки.

DW.COM

Компанія Nord Stream 2 AG почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу "Північний потік-2" для подальшої трубоукладки в затоці Грайфсвальд. (15.05.2018)

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вважає стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застерігає від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво. (13.05.2018)

Нагадаємо, 3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та всловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому статусу транзитної держави російського газу до Європи. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польша та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому в Берліні наголошують на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.
Дивитись відео 09:23

Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)
Дивитись відео 00:58

Андрій Коболєв: політична ціна за "Північний потік-2" для Німеччини буде надто високою (10.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)  

Андрій Коболєв: політична ціна за "Північний потік-2" для Німеччини буде надто високою (10.04.2018)  

Також за темою

Deutschland Weitere Sondierungen für eine Jamaika-Koalition

Міністр економіки ФРН здійснює візит до Києва 14.05.2018

Петер Альтмаєр у Києві зустрівся з представниками німецького бізнесу. Під час переговорів міністра економіки Німеччини у Києві та Москві головною темою буде енергетична політика.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier

Альтмаєр хоче консенсусу між Україною і РФ щодо "Північного потоку-2" 14.05.2018

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр виступає за рішення щодо "Північного потоку-2", котре задовільнить і Україну, і Росію.

Ostesee-Pipeline Nordstream

Посол США у ФРН застеріг щодо впливу Росії на ЄС через "Північний потік-2" 13.05.2018

Посол США у Німеччині Річард Гренелл вважає стратегію газопроводу "Північний потік-2" "дуже проблематичною" і застерігає від посилення російського впливу на ФРН та ЄС через його будівництво.

Докладно

Бізнес з Іраном? ЄС хоче врятувати те, що можливо

Як врятувати ядерну угоду з Іраном?

У Брюсселі представники Європейського Союзу зустрічаються з міністром закордонних справ Ірану.  

У ФРН почали підготовчі роботи на морській ділянці Північного потоку-2

У ФРН готують морську ділянку "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  