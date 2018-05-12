Міністр економіки ФРН заявляє про прогрес у суперечці щодо транзиту газу

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр вважає, що є шанс для досягнення у найближчі дні компромісу в суперечці стосовно майбутньої ролі України в транзиті газу з Росії до Європи. Про це він заявив у вівторок, 15 травня, після зустрічі в Москві з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. При цьому політик бачить себе в ролі посередника в жорсткій суперечці між Києвом та Москвою. Очікується, що Альтмаєр ввечері 15 травня в Києві зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, напередодні в Києві Альтмаєр зустрічався з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, де запевнив у підтримці майбутньої ролі України як газової транзитної держави. Міністр економіки ФРН готує зустріч канцлерки Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися 18 травня у Сочі.

Альтмаєр зазначив, що "значний" транзит газу Україною можливий і в майбутньому, і він "оптимістично налаштований" щодо можливості співпраці у формі, в якій співробітництва не існувало в попередні роки.

Нагадаємо, 3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та всловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому статусу транзитної держави російського газу до Європи. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польша та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому в Берліні наголошують на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

Дивитись відео 09:23 Поділитись Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vpN3 Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)