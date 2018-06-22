 Міністри фінансів Єврозони погодили завершення програми допомоги Греції | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Міністри фінансів Єврозони погодили завершення програми допомоги Греції

Греція отримає останній транш фіндопомоги в обсязі 15 мільярдів євро та полегшення боргових зобов'язань. Єврокомісія продовжуватиме стежити за фінансовою ситуацію в країні та виконанням нею зобов'язань.

Восьмирічна програма допомоги Греції добігає кінця

Восьмирічна програма допомоги Греції добігає кінця

Міністри фінансів держав-членів Єврозони у ніч на п'ятницю, 22 червня, погодили умови завершення третьої програми фінансової допомоги Греції. Як повідомив голова Ради міністрів фінансів країн-членів Єврозони Маріу Сентену, передбачається, зокрема, полегшення боргового зобов'язання Афін перед європейськими кредиторами, а також надання їм завершального траншу фіндопомоги в обсязі 15 мільярдів євро. Сама ж програма фінансової допомоги Греції, яка тривала протягом останніх восьми років, завершується у серпні цього року.

DW.COM

Частину авіарейсів було скасовано, пороми не вийшли з портів країни. Греки протестують проти продовження режиму економії після завершення програми фінансового порятунку. (30.05.2018)

Відсотки по кредитах та цінних паперах Греції принесли Німеччини 2,9 мільярда євро. Німецькі Зелені закликає знизити борговий тягар країни. (21.06.2018)

Згідно з угодою, досягнутою внаслідок шести годин складних переговорів, європейські кредитори домовились серед іншого надати Афінам 10-річну відстрочку погашення великої частини старих боргів. Отримавши транш у 15 мільярдів євро, країна отримає фінансовий буфер загальним обсягом у 24,1 мільярда євро, якого буде достатньо для покриття фінансових потреб Греції протягом 22 місяців після завершення програми фінансової допомоги. Натомість, з метою переконатись, що Афіни не відступлять від виконання своїх зобов'язань, Європейська Комісія продовжуватиме моніторинг ситуації в країні, щоквартально аналізуючи фінансовий стан Греції та виконання нею зобов'язань, взятих на себе на період після завершення програми фіндопомоги.

"М'яка посадка"

Коментуючи досягнуте "історичне" рішення, Маріу Сентену наголосив, що європейські кредитори забезпечили "м'яку посадку" для програми фіндопомоги Греції, яка була "тривалою та складною". Своєю чергою єврокомісар з питань фінансів П'єр Московічі наголосив, що досягнута угода стала "винятковою". "Криза у Греції завершується цього вечора", - зазначив єврокомісар, слова якого наводить агенція dpa.

Задоволення досягнутою угодою висловив і міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос, який однак додав: "Але наш уряд не забуває та ніколи не забуде про те, через що змушений був пройти народ Греції протягом цих восьми років".

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, яка також брала участь у переговорах, привітала досягнуту угоду.

Нагадаємо, з часу початку фінансової кризи у Греції у 2010 році країна отримала від європейських кредиторів в рамках трьох програм допомоги фінансову підтримку на загальну суму у 241,6 мільярда євро. Від МВФ Афіни отримали фінансову допомогу в обсязі 32,1 мільярда євро. У відповідь на це, на вимогу європейських кредиторів та МВФ, Греція здійснила понад 450 реформ протягом останніх трьох років, включаючи модернізацію фінансового управління, заходів економії та заходів з відновлення фінансової стабільності.

Дивитись відео 04:06
Now live
04:06 хв

Скільки коштує Німеччині допомога Греції

Аудіо й відео до теми

Скільки коштує Німеччині допомога Греції  

Також за темою

Symbolbild Hilfe für Griechenland

Греція та її кредитори досягли згоди щодо нового траншу допомоги 07.04.2017

Єврозона знову рятуватиме Афіни - кредитори та боржник дійшли згоди.

Griechenland Protest gegen Arbeit am Sonntag in Athen

Греки протестують проти роботи магазинів по неділях 07.05.2017

Греки вийшли на протест проти планів стимулювати економіку країни через збільшення робочих днів для закладів торгівлі. Реформу планують запровадити на вимогу кредиторів країни.

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана?

Економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують президенту Реджепу Ердогану втратою більшості у парламенті. 

Голова Галичанівської сільської ради на Львівщині Олег Карапінка

Наймолодший війт Україні розповів, як господарює

DW перевірила, що зміг зробити за рік наймолодший сільський голова в Україні - 22-річний Олег Карапінка. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  