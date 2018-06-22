Міністри фінансів Єврозони погодили завершення програми допомоги Греції

Міністри фінансів держав-членів Єврозони у ніч на п'ятницю, 22 червня, погодили умови завершення третьої програми фінансової допомоги Греції. Як повідомив голова Ради міністрів фінансів країн-членів Єврозони Маріу Сентену, передбачається, зокрема, полегшення боргового зобов'язання Афін перед європейськими кредиторами, а також надання їм завершального траншу фіндопомоги в обсязі 15 мільярдів євро. Сама ж програма фінансової допомоги Греції, яка тривала протягом останніх восьми років, завершується у серпні цього року.

Згідно з угодою, досягнутою внаслідок шести годин складних переговорів, європейські кредитори домовились серед іншого надати Афінам 10-річну відстрочку погашення великої частини старих боргів. Отримавши транш у 15 мільярдів євро, країна отримає фінансовий буфер загальним обсягом у 24,1 мільярда євро, якого буде достатньо для покриття фінансових потреб Греції протягом 22 місяців після завершення програми фінансової допомоги. Натомість, з метою переконатись, що Афіни не відступлять від виконання своїх зобов'язань, Європейська Комісія продовжуватиме моніторинг ситуації в країні, щоквартально аналізуючи фінансовий стан Греції та виконання нею зобов'язань, взятих на себе на період після завершення програми фіндопомоги.

"М'яка посадка"

Коментуючи досягнуте "історичне" рішення, Маріу Сентену наголосив, що європейські кредитори забезпечили "м'яку посадку" для програми фіндопомоги Греції, яка була "тривалою та складною". Своєю чергою єврокомісар з питань фінансів П'єр Московічі наголосив, що досягнута угода стала "винятковою". "Криза у Греції завершується цього вечора", - зазначив єврокомісар, слова якого наводить агенція dpa.

Задоволення досягнутою угодою висловив і міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос, який однак додав: "Але наш уряд не забуває та ніколи не забуде про те, через що змушений був пройти народ Греції протягом цих восьми років".

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, яка також брала участь у переговорах, привітала досягнуту угоду.

Нагадаємо, з часу початку фінансової кризи у Греції у 2010 році країна отримала від європейських кредиторів в рамках трьох програм допомоги фінансову підтримку на загальну суму у 241,6 мільярда євро. Від МВФ Афіни отримали фінансову допомогу в обсязі 32,1 мільярда євро. У відповідь на це, на вимогу європейських кредиторів та МВФ, Греція здійснила понад 450 реформ протягом останніх трьох років, включаючи модернізацію фінансового управління, заходів економії та заходів з відновлення фінансової стабільності.