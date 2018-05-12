Міністерство закордонних справи України відкликало консула в Гамбурзі

Міністерство закордонних справ України у вівторок, 15 травня, відкликало українського консула в Гамбурзі Василя Марущинця. Причиною відкликання стало дисциплінарне провадження через начебто антисемітські висловлювання в соціальних мережах.

Очільник зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін зазначив, що МЗС ретельно перевірить деталі інциденту, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". "У нас вільна країна, ніхто не буде перевіряти приватні Фейсбук-сторінки, але у всіх повинна бути відповідальність", - підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, 14 травня глава МЗС України Павло Клімкін у Twitter повідомив про початок дисциплінарного провадження щодо консула в Гамбурзі. На час перевірки Василя Марущинця відсторонили від виконання службових обов'язків. "МЗС України однозначно засуджує всі прояви антисемітизму, ксенофобії, дискримінації як у суспільстві, так і в МЗС", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.