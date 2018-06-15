 Міністерка оборони ФРН наполягає на додаткових 25 мільярдах євро для Бундесверу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

Міністерка оборони ФРН наполягає на додаткових 25 мільярдах євро для Бундесверу

Урсула фон дер Ляєн обґрунтувала запит на додаткові 25 мільярдів євро збільшенням витрат на модернізацію, а також наміром реалізувати понад 200 проектів, повідомляє газета Bild.

Урсула фон дер Ляєн (праворуч) з військовими Бундесверу в Йорданії, січень 2018 року

Урсула фон дер Ляєн (праворуч) з військовими Бундесверу в Йорданії, січень 2018 року

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягає не необхідності виділити до кінця поточної каденції парламенту у 2021 році для збройних сил Німеччини - Бундесверу - на 15 мільярдів євро більше, ніж передбачено в бюджетному плані міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz). Окрім того, на 2022 рік фон дер Ляєн очікує іще 10 додаткових мільярдів євро. Про це повідомила в суботу, 16 червня, німецька газета Bild з посиланням на доповідь міністерства оборони для службового користування.

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З огляду на зростання кількості криз та конфліктів канцлерка Німеччини Анґела Меркель обіцяє збільшення видатків на оборону. За її словами, видатки на рівні двох відсотків ВВП не є "поза межами уяви". (14.05.2018)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель радить реалістично дивитися на перспективи досягнення країною цільового показника НАТО щодо видатків на оборону в 2 відсотки від ВВП. (15.06.2018)

Фон дер Ляєн обґрунтовує потребу у цих коштах "величезною необхідністю модернізації" і запланованим розширенням до 2023 року особового складу Бундесверу з 174 тисяч до 198 тисяч осіб. До того ж без додаткових асигнувань неможливо буде реалізувати "понад 200 нових проектів", цитує агентство dpa. Серед них - й спільні проекти в рамках ЄС, зокрема "Євродрон".

Нагадаємо, проект бюджету ФРН, який мають остаточно ухвалити у липні, передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 мільярда євро у 2018 році - до 38,5 мільярда. На 2019 рік планують 41,5 мільярда. Збільшення оборонного бюджету було причиною суперечок всередині коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн вважає таке зростання видатків недостанім.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом визнала, що до 2024 року Німеччина не зможе досягнути цільового показника для країн-членів НАТО щодо видатків на оборону у 2 відсотки від ВВП. При цьому Берлін підтвердив намір досягнути цього показника з часом.

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Боротьба за оснащення Бундесверу на авіасалоні ILA (25.04.2018)

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