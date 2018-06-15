Міністерка оборони ФРН наполягає на додаткових 25 мільярдах євро для Бундесверу

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягає не необхідності виділити до кінця поточної каденції парламенту у 2021 році для збройних сил Німеччини - Бундесверу - на 15 мільярдів євро більше, ніж передбачено в бюджетному плані міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz). Окрім того, на 2022 рік фон дер Ляєн очікує іще 10 додаткових мільярдів євро. Про це повідомила в суботу, 16 червня, німецька газета Bild з посиланням на доповідь міністерства оборони для службового користування.

Фон дер Ляєн обґрунтовує потребу у цих коштах "величезною необхідністю модернізації" і запланованим розширенням до 2023 року особового складу Бундесверу з 174 тисяч до 198 тисяч осіб. До того ж без додаткових асигнувань неможливо буде реалізувати "понад 200 нових проектів", цитує агентство dpa. Серед них - й спільні проекти в рамках ЄС, зокрема "Євродрон".

Нагадаємо, проект бюджету ФРН, який мають остаточно ухвалити у липні, передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 мільярда євро у 2018 році - до 38,5 мільярда. На 2019 рік планують 41,5 мільярда. Збільшення оборонного бюджету було причиною суперечок всередині коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн вважає таке зростання видатків недостанім.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом визнала, що до 2024 року Німеччина не зможе досягнути цільового показника для країн-членів НАТО щодо видатків на оборону у 2 відсотки від ВВП. При цьому Берлін підтвердив намір досягнути цього показника з часом.