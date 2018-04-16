Міністерка оборони ФРН закликала до жорсткішого курсу щодо Росії

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала до жорсткішого курсу щодо Росії. Про це фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 22 квітня. "Президент Путін не цінує слабкості", - вважає вона.

На думку міністерки, у питанні санкцій проти РФ необхідно "наполягати на виконанні Росією даних в Мінську обіцянок". Лише після цього можна вести мову про пом'якшення санкційного тиску.

Анексію Криму Росією та події на Донбасі фон дер Ляєн віднесла до тих факторів, котрі заважають покращенню відносин між ЄС та РФ. Іншими перепонами на шляху до поліпшення відносин з Росією міністерка назвала підтримку Росією сирійського правителя Башара Асада та постійні кібератаки проти країн Заходу.

"Ключовою проблемою" фон дер Ляєн визнала "образ ворога", що потрібен Кремлю, але не Заходу. У цій ситуації важливо зберегти готовність до діалогу з Москвою "з позиції єдності та сили", зазначила міністерка.