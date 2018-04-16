 Міністерка оборони ФРН закликала до жорсткішого курсу щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Міністерка оборони ФРН закликала до жорсткішого курсу щодо Росії

Послаблення санкцій проти Москви має настати лише після виконання РФ мінських домовленостей, вважає міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн.

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн вважає виконання Росією мінських угод головною передумовою пом'якшення санкцій

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала до жорсткішого курсу щодо Росії. Про це фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 22 квітня. "Президент Путін не цінує слабкості", - вважає вона.

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Глава міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн застрегла від поставок зброї Києву з боку Заходу. На її думку, це може віддалити мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. (06.02.2015)

Міністри оборони Німеччини та Польщі вважають, що участь Росії в українському конфлікті змушує відновити політику військового стримування. Москва намагається досягати воєнним шляхом те, що не вдається отримати політично. (29.10.2014)

На думку міністерки, у питанні санкцій проти РФ необхідно "наполягати на виконанні Росією даних в Мінську обіцянок". Лише після цього можна вести мову про пом'якшення санкційного тиску.

Анексію Криму Росією та події на Донбасі фон дер Ляєн віднесла до тих факторів, котрі заважають покращенню відносин між ЄС та РФ. Іншими перепонами на шляху до поліпшення відносин з Росією міністерка назвала підтримку Росією сирійського правителя Башара Асада та постійні кібератаки проти країн Заходу.

"Ключовою проблемою" фон дер Ляєн визнала "образ ворога", що потрібен Кремлю, але не Заходу. У цій ситуації важливо зберегти готовність до діалогу з Москвою "з позиції єдності та сили", зазначила міністерка.
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