Міністерка оборони ФРН вимагає суттєвого збільшення видатків на Бундесвер

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час переговорів щодо бюджетного плану на наступні роки вимагає додаткового фінансування Бундесверу на загальну суму в 12 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Bild am Sonntag у неділю, 29 квітня. На 2019 рік фон дер Ляєн хоче додатково три мільярди євро, на 2020 - чотири, і п'ять мільярдів - на 2021 рік. У той же час бюджетний план міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) передбачає збільшення оборонних видатків лише на 5,5 мільярда євро загалом до 2021 року.

Міністерство оборони 27 квітня вже критикувало бюджетний план мінфіну, стверджуючи, що передбачене збільшення видатків "з урахуванням величезних витрат на модернізацію, особливо у середньостроковій перспективі, досі є недостатнім". За таких умов наступного року може не початися "щонайменше один із запланованих великих міжнародних проектів озброєнь", цитує агентство dpa. За даними Bild am Sonntag, міністерство оборони вже підготувало перелік проектів, від яких доведеться відмовитися. На першій позиції в ньому - співпраця з Норвегією у сфері розробки підводних човнів, на другій - закупівля шести транспортних літаків C-130 Hercules, які мають базуватися на аеродромі у Франції.

Нагадаємо, за інформацією видання Handelsblatt, міністерство оборони Німеччини планує ще цього року укласти 18 великих контактів на постачання озброєнь Бундесверу загальною вартістю понад 25 мільярдів євро. Утім, їхня реалізація залежить від виділення коштів у бюджеті 2018 року, який у ФРН через тривалу "коаліціаду" досі не прийнято.

Під час нещодавньої зустрічі з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Вашингтоні президент США Дональд Трамп знову закинув Німеччині недостатні зусилля зі збільшення оборонного бюджету країни до двох відсотків ВВП до 2024 року, як було вирішено на саміті НАТО у 2014 році в Уельсі. Меркель у відповідь на це заявила, що Німеччина не відмовляється від своїх зобов'язань. Канцлерка зауважила, що у 2019 році Берлін планує збільшити видатки на оборону до 1,3 відсотка ВВП і водночас має на меті досягти цільового показника у два відсотки від ВВП до 2024 року.