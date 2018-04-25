 Міністерка оборони ФРН вимагає суттєвого збільшення видатків на Бундесвер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Міністерка оборони ФРН вимагає суттєвого збільшення видатків на Бундесвер

Урсула фон дер Ляєн вимагає збільшити фінансування Бундесверу на 12 мільярдів євро впродовж трьох років, однак мінфін передбачає виділення менше, ніж половини цієї суми.

Урсула фон дер Ляєн розраховує на підвищення видатків на оборону

Урсула фон дер Ляєн розраховує на підвищення видатків на оборону

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час переговорів щодо бюджетного плану на наступні роки вимагає додаткового фінансування Бундесверу на загальну суму в 12 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Bild am Sonntag у неділю, 29 квітня. На 2019 рік фон дер Ляєн хоче додатково три мільярди євро, на 2020 - чотири, і п'ять мільярдів - на 2021 рік. У той же час бюджетний план міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) передбачає збільшення оборонних видатків лише на 5,5 мільярда євро загалом до 2021 року.

DW.COM

Міністерство оборони ФРН планує ще цього року укласти великі контракти щодо озброєнь на понад 25 мільярдів євро. Утім, їхнє фінансування ще не затверджене. (23.04.2018)

Міністерки оборони Німеччини і Франції Урсула фон дер Ляєн та Флоранс Парлі підписали чотири угоди про спільне будівництво озброєнь. Планується, що новий винищувач поступово замінить Eurofighter. (26.04.2018)

Послаблення санкцій проти Москви має настати лише після виконання РФ мінських домовленостей, вважає міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн. (22.04.2018)

Міністерство оборони 27 квітня вже критикувало бюджетний план мінфіну, стверджуючи, що передбачене збільшення видатків "з урахуванням величезних витрат на модернізацію, особливо у середньостроковій перспективі, досі є недостатнім". За таких умов наступного року може не початися "щонайменше один із запланованих великих міжнародних проектів озброєнь", цитує агентство dpa. За даними Bild am Sonntag, міністерство оборони вже підготувало перелік проектів, від яких доведеться відмовитися. На першій позиції в ньому - співпраця з Норвегією у сфері розробки підводних човнів, на другій - закупівля шести транспортних літаків C-130 Hercules, які мають базуватися на аеродромі у Франції.

Нагадаємо, за інформацією видання Handelsblatt, міністерство оборони Німеччини планує ще цього року укласти 18 великих контактів на постачання озброєнь Бундесверу загальною вартістю понад 25 мільярдів євро. Утім, їхня реалізація залежить від виділення коштів у бюджеті 2018 року, який у ФРН через тривалу "коаліціаду" досі не прийнято.

Під час нещодавньої зустрічі з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Вашингтоні президент США Дональд Трамп знову закинув Німеччині недостатні зусилля зі збільшення оборонного бюджету країни до двох відсотків ВВП до 2024 року, як було вирішено на саміті НАТО у 2014 році в Уельсі. Меркель у відповідь на це заявила, що Німеччина не відмовляється від своїх зобов'язань. Канцлерка зауважила, що у 2019 році Берлін планує збільшити видатки на оборону до 1,3 відсотка ВВП і водночас має на меті досягти цільового показника у два відсотки від ВВП до 2024 року.

 
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Боротьба за оснащення Бундесверу на авіасалоні ILA (25.04.2018)

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