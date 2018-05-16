 Мін′юст США розслідуватиме дії ФБР щодо кампанії Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Мін'юст США розслідуватиме дії ФБР щодо кампанії Трампа

Дональд Трамп запевняє, що за його штабом могли стежити чи навіть "шпигувати" за наказом адміністрації Барака Обами. Демократи називають твердження Трампа "нонсенсом".

Дональд Трамп вважає, що ФБР стежило за його передвиборчим штабом

Дональд Трамп вважає, що ФБР стежило за його передвиборчим штабом

Міністерство юстиції США має намір перевірити дії Федерального бюро розслідувань (ФБР) щодо передвиборної кампанії Дональда Трампа. Про це в неділю, 20 травня, повідомила представниця міністерства Сара Флорес. За її словами, необхідно встановити, чи було розслідування ФБР щодо ймовірного втручання Росії у вибори президента США політично мотивованим, передає агентство AFP.

Із закликом провести таке розслідування раніше цього дня виступив сам Трамп. "Я вимагаю, і офіційно вимагатиму завтра, щоб міністерство юстиції розслідувало, чи ФБР або мін'юст шпигували або спостерігали за кампанією Трампа з політичною метою - і чи відповідні вимоги або прохання були зроблені кимось у адміністрації (президента Барака - Ред.) Обами!", - написав Трамп в своєму Twitter.

Ідею розслідувати дії ФБР уже розкритикували демократи. Адам Шифф, представник комітету з питань розвідки Палати представників назвав заяву про можливе шпигування "нонсенсом". "Його вимога, щоб мін'юст розслідував щось, про що у міністерстві й так знають, що це - неправда, є зловживанням владою і спробою відволікти від дедалі більших юридичних проблем (Трампа - Ред.)", - написав Шифф у власному твіті.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово відкидав усі звинувачення у зв'язках з російською стороною. Американський президент називає розслідування про так званий російський слід "полюванням на відьом".

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