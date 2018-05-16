Мін'юст США розслідуватиме дії ФБР щодо кампанії Трампа

Міністерство юстиції США має намір перевірити дії Федерального бюро розслідувань (ФБР) щодо передвиборної кампанії Дональда Трампа. Про це в неділю, 20 травня, повідомила представниця міністерства Сара Флорес. За її словами, необхідно встановити, чи було розслідування ФБР щодо ймовірного втручання Росії у вибори президента США політично мотивованим, передає агентство AFP.

Із закликом провести таке розслідування раніше цього дня виступив сам Трамп. "Я вимагаю, і офіційно вимагатиму завтра, щоб міністерство юстиції розслідувало, чи ФБР або мін'юст шпигували або спостерігали за кампанією Трампа з політичною метою - і чи відповідні вимоги або прохання були зроблені кимось у адміністрації (президента Барака - Ред.) Обами!", - написав Трамп в своєму Twitter.

Ідею розслідувати дії ФБР уже розкритикували демократи. Адам Шифф, представник комітету з питань розвідки Палати представників назвав заяву про можливе шпигування "нонсенсом". "Його вимога, щоб мін'юст розслідував щось, про що у міністерстві й так знають, що це - неправда, є зловживанням владою і спробою відволікти від дедалі більших юридичних проблем (Трампа - Ред.)", - написав Шифф у власному твіті.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово відкидав усі звинувачення у зв'язках з російською стороною. Американський президент називає розслідування про так званий російський слід "полюванням на відьом".

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