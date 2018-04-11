Мінфін хоче зобов'язати заможних українців подавати декларації

Міністерство фінансів України хоче зобов’язати заможних українців подавати декларації про статки. Про це йдеться в розробленому ним законопроекті щодо критеріїв визначення осіб з високими статками, який був оприлюднений у четвер, 12 квітня.

Згідно з документом, заможними будуть вважатися кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які є великими платниками податків, громадяни, які отримали в попередньому році загальний оподатковуваний дохід в 50 мільйонів гривень, або ті, які напряму або опосередковано володіють від 10 відсотків іноземного підприємства, яке задекларувала доходи від 10 мільйонів євро.

"Орієнтовна кількість фізосіб - платників податків під час проведення деклараційної кампанії становитиме 1200 осіб", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Несвоєчасне подання податкової декларації Мінфін пропонує карати штрафом в 10 відсотків від суми нарахованого податку на доходи фізосіб. Міністерство сподівається на те, що застосування спеціальних заходів у роботі з заможними українцями принесе державі велику користь.

Зокрема, згідно з результатами деклараційної кампанії за 2016 рік, 63 громадянам, які задекларували загальний дохід 7,66 мільярда гривень, було донараховано 225,2 мільйона гривень податку з доходів фізосіб та 26,6 мільйона гривень військового збору.