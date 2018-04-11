Мінфін хоче зобов'язати заможних українців подавати декларації

Мінфін України хоче, щоб заможні громадяни подавали декларації про доходи. Це може стосуватися 1200 українців та сприяти наповненню держбюджету.
Міністерство фінансів України хоче зобов’язати заможних українців подавати декларації про статки. Про це йдеться в розробленому ним законопроекті щодо критеріїв визначення осіб з високими статками, який був оприлюднений у четвер, 12 квітня.
Згідно з документом, заможними будуть вважатися кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які є великими платниками податків, громадяни, які отримали в попередньому році загальний оподатковуваний дохід в 50 мільйонів гривень, або ті, які напряму або опосередковано володіють від 10 відсотків іноземного підприємства, яке задекларувала доходи від 10 мільйонів євро.
"Орієнтовна кількість фізосіб - платників податків під час проведення деклараційної кампанії становитиме 1200 осіб", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Несвоєчасне подання податкової декларації Мінфін пропонує карати штрафом в 10 відсотків від суми нарахованого податку на доходи фізосіб. Міністерство сподівається на те, що застосування спеціальних заходів у роботі з заможними українцями принесе державі велику користь.
Зокрема, згідно з результатами деклараційної кампанії за 2016 рік, 63 громадянам, які задекларували загальний дохід 7,66 мільярда гривень, було донараховано 225,2 мільйона гривень податку з доходів фізосіб та 26,6 мільйона гривень військового збору.